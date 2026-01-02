Tamhini Ghat Thar Accident

Tamhini Ghat Thar Accident

महाराष्ट्र बातम्या

Tamhini Ghat Accident: 'त्याच' थारवर जाऊन कार कोसळली; ताम्हिणी घाटात पुन्हा तसाच अपघात, एकाचा मृत्यू

Hyundai Aura Falls into Gorge at Same Spot Where 6 Died in Thar Tragedy: अपघातामध्ये कारचा चक्काचूर झाला आहे. कार चालकाचा अपघातामध्ये दुर्दैवी मृत्यू झाला असून त्याच ठिकाणी अपघात झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होतंय.
Published on

Accident News: ताम्हिणी घाटामध्ये जिथे थारचा भीषण अपघात होऊन सहा जणांचा मृत्यू झाला होता. तिथेच आता ह्यूंदाई कार कोसळली आहे. या अपघातामध्ये चालकाचा जागीच मृत्यू झाला आहे. त्याच ठिकाणी हा दुसरा अपघात झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होतंय.

