प.महाराष्ट्र, मराठवाड्यात पुढील दोन तासांत मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता

By

पुणे : महाराष्ट्रात मॉन्सूनची चाहूल लागली असून येत्या दोन तासात पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील काही भागात मेघगर्जनेसह पावासाचा इशारा हवामान खात्यानं दिला आहे. कालही महाराष्ट्रातील अनेक भागात पावसानं दमदार हजेरी लावली होती. (Pune Sangali Osmanabad Nashik watch for possibility of thunder next 2 hrs IMD)

यासंदर्भात हवामान खात्याच्या पुणे विभागाचे प्रमुख के. एस. होसाळीकर यांनी ट्विट करुन माहिती दिली आहे. त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं की, पुणे, सांगली, उस्मानाबाद, नाशिक या जिल्ह्यांमध्ये येत्या दोन तासात मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता आहे.

दरम्यान, जून महिन्यातील पावसाचा संभाव्य अंदाजही वर्तवण्यात आला आहे. यामध्ये सामान्य किंवा सामान्य पाऊस भारताच्या वायव्य आणि मध्य भारतात पडेल तसेच असाच पाऊस उत्तर द्वीपकल्प, पूर्वेचा काही भाग आणि ईशान्येकडील काही भागांमध्येही होण्याची शक्यता आहे. तर दक्षिण भारत आणि ईशान्य भारत तसेच वायव्य, पूर्व आणि मध्य भारताच्या काही भागात सामान्य किंवा त्यापेक्षा कमी पाऊस होईल, असा अंदाजही होसाळीकर यांनी वर्तवला आहे.