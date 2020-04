महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा कधी आणि कशा होणार याचा पडला प्रश्न

पुणे - महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना आपल्या परीक्षा कधी आणि कशा होणार याचा प्रश्न पडलेला असताना, आठ दिवसात याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून (यूजीसी) राज्य सरकारला निर्देश दिले जाणार आहेत. त्यानंतर त्यावर शिक्कामोर्तब होईल. राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी यासंदर्भात ट्विटरद्वारे ही माहिती दिली आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप ‘कोरोना’ लॉकडाउनमुळे राज्यातील सर्वच विद्यापीठांच्या आणि महाविद्यालयांच्या परीक्षा झालेल्या नाहीत. या परीक्षा कशा घ्याव्यात यासाठी सरकारने कुलगुरूंची समिती नेमली होती. तसेच ‘यूजीसी’ने ही दोन समित्या नेमल्या होत्या.‘यूजीसी’च्या दोन्ही समित्यांनी त्यांचे अहवाल सादर केले आहेत. त्यात एका समितीने सप्टेंबरपासून नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू करावे आणि दुसऱ्या समितीने पायाभूत सुविधा चांगल्या असतील तर ऑनलाइन परीक्षा घ्याव्यात अन्यथा लॉकडाउन संपण्याची वाट पहावी अशा सूचना दिलेल्या आहेत. दरम्यान, रविवारी ‘यूजीसी’ने राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला पुढील आठ दिवसात राज्यात परीक्षा कशा पद्धतीने घ्याव्यात याबाबत कळविले जाईल, असे सांगितले आहे. राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीचा अहवाल ही राज्यपाल व सरकारला सादर केला जाईल. त्यावर चर्चा होऊन परीक्षांबाबत निर्णय होणार आहे.

