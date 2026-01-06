Rahul Narwekar: राहुल नार्वेकरांविरोधात याचिका; निवडणूक अधिकाऱ्यावर दबाव टाकल्याचा आरोप

Mumbai Election: विधानसभा अध्यक्ष तथा भाजप आमदार राहुल नार्वेकर यांचा निवडणूक अधिकाऱ्यांवर दबाव होता. त्यांच्या सांगण्यावरूनच निवडणूक अधिकाऱ्याने मुंबई महापालिका निवडणूक लढण्यास इच्छुक असलेल्या उमेदवारांचे अर्ज स्वीकारले नाहीत, असा आरोप करणारी याचिका आठ जणांनी उच्च न्यायालयात मंगळवारी दाखल केली आहे..मुख्य न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर मंगळवारी ही याचिका सुनावणीसाठी आली; परंतु न्यायालयाने त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला आणि योग्य वेळी सुनावणी घेतली जाईल, असे स्पष्ट केले. याचिकाकर्ते बबन महाडिक यांच्यासह नीरज राठोड, वैशाली गावडे, मेहबूब हुसेन मद्दनवार, परिचय भोईर, मनोज मोरे, रबसाना अहमद शफिक शेख, मार्गरेट जी कोस्टा या आठ इच्छुक उमेदवारांनी ॲड. आशिष गायकवाड यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. .Steve Smith Video: धडपडा स्मिथ! इंग्लंडच्या गोलंदाजाचा चेंडू चुकवायला गेला अन् डायरेक्ट कोलांटीच मारायला लागली.प्रभाग क्रमांक २२४ ते २२७ साठी आवश्यक कागदपत्रे आणि अनामत रकमेसह अर्ज सादर केल्यावरही आमदार राहुल नार्वेकर यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून ते अर्ज स्वीकारू दिले नाहीत, असा आरोप याचिकेत केला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडे केलेल्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्यानंतर आपण उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे. महापालिकेच्या निवडणुका १५ जानेवारीला होणार आहेत. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोग आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांचे उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्याचे आदेश देण्याची मागणी या आठ इच्छुक उमेदवारांनी केली आहे..Pune Cyber Fraud : पुणेकर सायबर जाळ्यात; शेअर बाजार आणि गुंतवणुकीच्या आमिषाने सव्वा कोटींवर टाकला डल्ला!.कुटुंबियांसाठी अधिकारांचा गैरवापरराहुल नार्वेकर यांच्या कुलाबा मतदारसंघातील प्रभाग क्रमांक २२५, २२६ आणि २२७ मधून अनुक्रमे मेहुणी हर्षिता शिवलकर, भाऊ मकरंद नार्वेकर आणि बहीण गौरी नार्वेकर निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. त्यामुळेच नार्वेकर यांनी राजकीय सत्तेचा आणि विधानसभेच्या अध्यक्षपदाचा गैरवापर करून निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप केला आणि इच्छुक उमेदवारांना (याचिकाकर्त्यांना) निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातून बाहेर काढण्यासाठी पोलिस यंत्रणेवर दबाव आणल्याचा आरोपही याचिकेत केला. नार्वेकर हे घटनात्मक पदावर असताना, विविध पक्षांच्या उमेदवारांचे अर्ज भरताना ते निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात उपस्थित का होते, असा प्रश्नही याचिकेत उपस्थित केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.