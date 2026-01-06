महाराष्ट्र बातम्या

Rahul Narwekar: राहुल नार्वेकरांविरोधात याचिका; निवडणूक अधिकाऱ्यावर दबाव टाकल्याचा आरोप

Petition Alleging Misuse of Power in BMC Election Nominations: राहुल नार्वेकर यांच्या विरोधामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात आठ जणांनी मिळून एक याचिका दाखल केली आहे. त्यामध्ये नार्वेकरांवर आरोप करण्यात आलेले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
Mumbai Election: विधानसभा अध्यक्ष तथा भाजप आमदार राहुल नार्वेकर यांचा निवडणूक अधिकाऱ्यांवर दबाव होता. त्यांच्या सांगण्यावरूनच निवडणूक अधिकाऱ्याने मुंबई महापालिका निवडणूक लढण्यास इच्छुक असलेल्या उमेदवारांचे अर्ज स्वीकारले नाहीत, असा आरोप करणारी याचिका आठ जणांनी उच्च न्यायालयात मंगळवारी दाखल केली आहे.

