अलिबाग : जुलै महिन्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे रायगड जिल्ह्यातील २८ धरणे तुडुंब भरली होती मात्र, सप्टेंबरपासून पावसाने दडी मारल्याने आता धरणांतील जलसाठा झपाट्याने घटू लागला आहे..गेल्या पंधरा दिवसांत जिल्ह्यातील धरणांमधील जलसाठा ८६.८० टक्क्यांवरून ८३.१३ टक्क्यांवर घसरला आहे. बाष्पीभवनामुळे २.५०९ दशलक्ष घनमीटर (दलघमी) पाणी कमी झाले आहे. त्यामुळे आगामी उन्हाळ्यात आणि जूनपर्यंत जिल्ह्याची तहान भागविण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर उभे राहिले आहे. श्रीवर्धन तालुक्यात आतापासूनच पाणीटंचाईचे सावट निर्माण झाले आहे..Tiger Shroff Firing: टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरणात मोठी अपडेट, मुख्य आरोपी अल्पवयीन; शाळेच्या नोंदीतून पुष्टी.रायगड जिल्ह्यात ९२ टक्के पावसाची नोंद झाली असली, तरी धरण क्षेत्रात गतवर्षीच्या तुलनेत ५१ हजार मिलिमीटर कमी पाऊस पडला आहे..उपलब्ध साठा९० ते १०० टक्के -वावा (९१), सुतारवाडी (९२), कोंडगाव (९६), पाभरे (१७), खिंडवाडी (९४), भिलवले (९६), कलोते-मोकाशी (९१), मोरबे (९४)८० ते ९० टक्के -फणसाड, (८६), आंबेघर (८९), ढोकशेत (८९), कुडकी (८७), संदेरी (८४), कोथुर्डे (८६), घोटवडे (८७), कवेळे (८५), उन्हेरे (८५), वरंध (८६), साळोख (८१), बामणोली (८६)..शरद पवार गटात मोठा फेरबदल! रोहिणी खडसेंची महिला प्रदेशाध्यक्षपदावरून उचलबांगडी, कोण आहेत नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.