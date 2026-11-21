महाड : पावसाने दडी मारल्याने राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशात, रायगड जिल्ह्यातील धरणांमध्ये मात्र समाधानकारक पाणीसाठा उपलब्ध असल्याचे दिलासादायक चित्र समोर आले आहे. रायगड पाटबंधारे विभागाच्या अखत्यारीतील २८ धरणांपैकी २६ धरणांमध्ये मुबलक पाणी असून, त्यातील १३ धरणे ९० टक्क्यांहून अधिक भरली आहेत..रायगड जिल्ह्यामध्ये यावर्षी जून महिन्यात पाऊस उशिरा सुरू झाला आणि त्यातही सप्टेंबर महिन्यामध्ये पावसाने ओढ दिल्याने भात शेती संकटात आली आहे. राज्यभरात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याने जिल्ह्यातही पाणीटंचाईचे वारे वाहतात की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे, मात्र, ऑक्टोबर महिन्यात उन्हाचा कडाका तुलनेने कमी राहिल्याने बाष्पीभवन कमी होऊन धरणांची पाणीपातळी टिकून राहिली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील रब्बी हंगामाबरोबरच वीट व्यवसायांना यंदा पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे..Raigad News: रस्ते कामामुळे आणखी एक बळी, अलिबाग-रेवदंडा मार्गावर दुचाकीस्वाराचा मृत्यू.तालुकानिहाय भरलेली धरणेकोंडगाव (सुधागड), फणसाड (मुरुड), वावा (तळा), सुतारवाडी (रोहा), आंबेघर (पेण), ढोकशेत (सुधागड), पाभरे व संदेरी (म्हसळा) खिंडवाडी व कोतुर्डे (महाड) भिलवले व कोलते (खालापूर), मोरबे (पनवेल) या धरणांमध्ये ९०% हून जास्त पाणी साठा.पाणीसाठ्याची सद्य स्थिती (आकडेवारीत)एकूण पाणीसाठाः ५८ हजार ९३३ दशलक्ष घनमीटरएकूण धरणेः २८९० टक्क्यांहून अधिक पाणीसाठा असलेली धरणे : १३सर्वाधिक पाणीसाठाः कोंडगाव धरण (ता. सुधागड, ९८ टक्के)८० टक्क्यांहून अधिक पाणीसाठा असलेली धरणे: १३ (दोन अपवाद वगळता).धर्मांतराच्या पहिल्या गुन्ह्यात अटकपूर्व जामीन, बुरख्यातील छायाचित्र, लग्नपत्रिका पुरावा नाही; सत्र न्यायालयाचे निरीक्षण.श्रीवर्धन तालुक्यातील दोन धरणे अपवादरानवली येथील धरणात गळती असल्याने ३९ टक्के पाणीसाठा तर श्रीवर्धन तालुक्यातील कारले धरणात ५२ टक्के पाणीसाठा आहे. ही दोन धरणे वगळतात उर्वरित धरणांमध्ये ८० टक्क्यांहून अधिक पाणीसाठा असल्याने जिल्ह्यातील या धरणांमधील पाणी परिस्थिती सध्या समाधानकारक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.