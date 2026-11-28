महाड : छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याची राजधानी असलेल्या दुर्गराज रायगडाच्या ऐतिहासिक वैभवात आणखी एका महत्त्वपूर्ण वास्तूची भर पडली आहे. रायगडाच्या दक्षिणेकडे असलेल्या शिवकालीन दारूगोळा कोठाराच्या संवर्धनाचे काम सुरू असताना या वास्तूचे तळघर उजेडात आले आहे. विशेष म्हणजे, या कामादरम्यान अस्सल शिवकालीन फरसबंदीही आढळून आली आहे..रायगड विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून या दारूगोळा कोठाराच्या संवर्धनाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. काळाच्या ओघात ढासळलेल्या वास्तूच्या भागाची स्वच्छता करून त्याचे शास्त्रोक्त पद्धतीने दस्तावेजीकरण केले जात आहे. त्याचबरोबर तत्कालीन बांधकामाची साक्ष देणारी अस्सल फरसबंदीही निदर्शनास आली आहे. युवराज संभाजीराजे छत्रपती यांनीही या ठिकाणाची पाहणी केली..Mumbai Traffic: मुंबईत वाहतुकीचा ताण! दोसांजच्या कार्यक्रमामुळे वाहतुकीची कोंडी, ब्लॅक फ्रायडे सेलमुळे आणखी भर.दुर्गबांधणीचे तंत्रज्ञानसंवर्धनाच्या कामातून केवळ वास्तूचे मूळ स्वरूप जतन होत नसून, तिच्या बांधकामामागील स्थापत्यशास्त्रीय विचारांचेही दर्शन घडत आहे. शिवकाळात दारूगोळा साठवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या या वास्तूची रचना, तिचे तळघर आणि फरसबंदी यांमधून तत्कालीन दुर्गबांधणीच्या तंत्रज्ञानाचे महत्त्वपूर्ण पैलू समोर येत आहेत. या वास्तूच्या संवर्धनामुळे इतिहास संशोधक, अभ्यासक आणि दुर्गवास्तुशास्त्राचा अभ्यास करणाऱ्यांसाठी नव्या अभ्याससंधी उपलब्ध होणार आहेत..दूरदृष्टीची साक्षया वास्तूतील नव्याने उजेडात आलेली वैशिष्ट्ये महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. दुर्गराज रायगडावरील प्रत्येक वास्तू ही स्थापत्यकौशल्याची आणि दूरदृष्टीची साक्ष देणारी आहे. त्यामुळे अशा ऐतिहासिक वास्तूंचे शास्त्रोक्त पद्धतीने संवर्धन होत असल्याने शिवकालीन इतिहासातील अनेक अज्ञात पैलू उजेडात येण्यास मदत होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.