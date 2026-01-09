RailOne App Booking: भारतीय रेल्वेच्या 'ऑल-इन-वन' सुपर अॅप रेलवनद्वारे डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठी आणि प्रवाशांची सोय वाढवण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. .रेलवन अॅपवरून अनारक्षित तिकीट बुकिंग करणाऱ्या प्रवाशांना आता तीन टक्के सवलत मिळणार आहे. सध्या रेलवन अॅपवरील आर-वॉलेटद्वारे अनारक्षित तिकिटे बुक केल्यास कॅशबॅक स्वरूपात तीन टक्के बोनस दिला जातो. .Delayed Period Causes: फक्त गर्भधारणेमुळेच मासिक पाळी उशिरा येत नाही... डॉक्टर सांगतात यामागची ही १० कारणे .डिजिटल बुकिंगचा अधिक प्रसार करण्याच्या उद्देशाने, आता आर-वॉलेट व्यतिरिक्त इतर सर्व डिजिटल पेमेंट पद्धतीद्वारे केलेल्या अनारक्षित तिकीट बुकिंगवरही थेट तीन टक्के सूट देण्याचा निर्णय भारतीय रेल्वेने घेतला आहे. या निर्णयामुळे कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन मिळण्यासोबतच प्रवाशांसाठी तिकीट बुकिंग अधिक सुलभ होणार आहे..या उपक्रमाबद्दल थोडक्यात- रेलवन अॅपवर आर-वॉलेट व्यतिरिक्त इतर डिजिटल पेमेंटपद्धतीने बुक केलेल्या अनारक्षित तिकिटांवर तीन टक्के सवलत.- आर-वॉलेटद्वारे अनारक्षित तिकिटे बुक करणाऱ्यांना कोणताही बदल न करता, तीन टक्के बोनस कॅशबॅक मिळत राहील.- ही विशेष डिजिटल सवलत योजना १४ जानेवारी ते १४ जुलै २०२६ पर्यंत लागू राहील.- या सवलतीमुळे प्रवाशांना फायदा होणार असून जलद डिजिटल तिकीट बुकिंग करता येणार- रेल्वे वापरकर्ते अँड्रॉइड डिव्हाइसवरील प्ले स्टोअर आणि आयओएस डिव्हाइसवरील अॅप स्टोअरवरून रेलवन अॅप मोबाइ लवर डाउनलोड करू शकतात..Education Loan: एज्युकेशन लोन कसा मिळतो? योग्य कॉलेज निवडल्यास मिळू शकतो मोठा आर्थिक फायदा, जाणून घ्या सविस्तर माहिती.रेलवन अॅप स्मार्ट, सुरक्षित आणि प्रवासी-केंद्रित डिजिटल उपाय प्रदान करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. भारतीय रेल्वे नेटवर्कवर डिजिटल सक्षमीकरण आणि प्रवासातील सुलभतेच्या व्यापक दृष्टीने ही सूट देण्यात येत आहे, याचा प्रवाशांनी लाभ घ्यावा. डिजिटल माध्यमांद्वारे त्रासमुक्त अनारक्षित तिकीट बुकिंगचा अनुभव घेण्यासाठी रेलवन अॅपचा पुरेपूर वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.- योगेश पाटील, वरिष्ठ वाणिज्य व्यवस्थापक, सोलापूर विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.