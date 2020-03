Coronavirus: रेल्वेची 18 दिवसांत अडीच लाख तिकिटे रद्द ! 

पुणे - कोरोनाच्या उद्रेकामुळे तब्बल दोन लाख 55 हजार प्रवाशांनी मध्य रेल्वेच्या पुणे विभागातून गेल्या 18 दिवसांत प्रवासाचे बेत रद्द करून तिकिटांचा परतावा घेतला आहे. त्यांना सुमारे 15 कोटी रुपयांचे वाटप केले आहे. उन्हाळ्यात परीक्षा संपल्यावर रेल्वेच्या गाड्यांना गर्दी होते. त्याची सुरुवात मार्चपासूनच होते. त्यासाठी आरक्षण दोन-तीन महिन्यांपासूनच केले जाते. मात्र, देशातही कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्याने पुणे विभागातील प्रवाशांनी प्रवासाचे बेत रद्द केले. आता बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप पुण्यावरून प्रवाशांनी रद्द केलेली तिकिटे ः

नागपूर, सिकंदराबाद, भुसावळ, दरभंगा, जम्मूतावी झेलम, एर्नाकुलम एक्‍स्प्रेस तिकीट रद्द करणाऱ्या शहरातील प्रवासी ः

पुणे, सातारा, बारामती, मिरज, कोल्हापूर - यंदा 11 ते 18 मार्च आरक्षण न केलेली तिकिटे रद्द ः 24 टक्के

- पुणे विभागात गेल्या 18 दिवसांत उत्पन्नात घट ः 60 टक्के

- गेल्यावर्षी 1 ते 18 मार्चदरम्यान तिकीट रद्द केलेले प्रवासी ः एक लाख 43 हजार

- गेल्यावर्षी 18 दिवसांत प्रवाशांना दिलेला परतावा ः नऊ कोटी 55 लाख एका दिवसांत 23 हजार तिकिटे रद्द !

रेल्वेच्या पुणे विभागाच्या इतिहासात एका दिवसांत विक्रमी तिकिटे रद्द होण्याचा प्रसंग 18 मार्च रोजी घडला. या दिवशी सुमारे 23 हजार तिकिटे रद्द झाली. त्यांना सुमारे एक कोटी 35 लाख रुपयांचा परतावा दिल्याची माहिती रेल्वेतील सूत्रांनी दिली.

