महाराष्ट्र बातम्या

Rain Update: संकट अजून थांबलं नाही... यावर्षी जास्त पाऊस पडण्याचं मुख्य कारण काय? हवामान विभागाच्या इशाऱ्यानं वाढली चिंता

Maharashtra Rain Update in marathi | विदर्भात मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. तर मराठवाड्यात अतिवृष्टीची शक्यता आहे.
Sandip Kapde
Updated on

राज्यात यंदा पावसाने हाहाकार माजवला आहे. आज अनेक ठिकाणी पावसाची उघडीप आहे, पण विदर्भात पुढील तीन ते चार दिवस मुसळधार पावसाचा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे. आज गडचिरोली, चंद्रपूर आणि यवतमाळ जिल्ह्यांत ऑरेंज अलर्ट, तर भंडारा, वर्धा आणि नागपूर जिल्ह्यांत यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. विदर्भातील काही भागांत वादळी वारे आणि विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता आहे.

