Maharashtra Rain Update : राज्यात पावसाचा जोर वाढणार; कोकण, घाटमाथ्यावर सावधतेचा इशारा

पुणे - कोकणासह घाटमाथ्यावर पावसाचा जोर वाढला आहे. अनेक ठिकाणी अतिवृष्टीची नोंद होत आहे. उद्या (ता. ४) कोकण व घाटमाथ्यावर अतिजोरदार पावसाची शक्यता असल्याने सावधानतेचा इशारा (रेड अलर्ट) देण्यात आला आहे. कोकण आणि लगतच्या घाट परिसरात येत्या चार दिवसांत वादळीवाऱ्यासह, मुसळधार पावसाचा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे. .राज्यात अनेक ठिकाणी जोरदार पावसामुळे दैनंदिन जनजीवन विस्कळित झाले होते. जूनमध्ये ओढ दिलेल्या पावसाने जुलै महिन्याच्या सुरुवातीलाच दमदार हजेरी लावली आहे. सलग चौथ्या दिवशी मुंबई आणि परिसराला पावसाने झोडपून काढले. सखल भागात पाणी साचल्याने रेल्वे, रस्ते वाहतूक मंदावली होती.मुंबईसह ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांत दाेन दिवस अतिवृष्टीचा (रेड अलर्ट) इशारा हवामान विभागाने जारी केला आहे. या इशाऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर रायगड, नवी मुंबई, ठाणे आणि पालघरमध्ये शाळा, महाविद्यालयांना सुटी जाहीर करण्यात आली आहे. रायगड जिल्ह्यालाही पावसाने झोडपले..‘एल निनो’ तीव्र होणारप्रशांत महासागरात विकसित झालेली ‘एल निनो’ स्थिती जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीत अधिक तीव्र होण्याची शक्यता असून, त्यामुळे जगभरात उष्णतेच्या लाटा, दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि इतर तीव्र स्वरूपाच्या हवामानाशी संबंधित घटनांचा धोका वाढू शकतो, असा इशारा जागतिक हवामान संघटनेने (डब्लूएमओ) दिला आहे. याचा मॉन्सूनवरही परिणाम होण्याची शक्यता हवामान तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे..हवामान खात्याचा इशारामुसळधार पाऊस (रेड अलर्ट) : पालघर, मुंबई, ठाणे, रायगड, नाशिक घाटमाथा, पुणे घाटमाथा, सातारा घाटमाथा.अतिजोरदार पाऊस (ऑरेंज अलर्ट) : रायगड, सिंधुदुर्ग, नंदुरबार, धुळे, नाशिक, कोल्हापूर घाटमाथा, वाशीम, यवतमाळ, गोंदिया.जोरदार पाऊस (यलो अलर्ट) : जळगाव, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, बुलडाणा, अकोला, अमरावती, वर्धा, नागपूर, भंडारा.विजांसह वादळी पाऊस (यलो अलर्ट) : बीड, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, चंद्रपूर, गडचिरोली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.