Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवारांच्या विमान अपघातप्रकरणी राज ठाकरेंनी व्यक्त केला संशय; पत्रकार परिषद घेत म्हणाले...

Raj Thackeray Press Conference: दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या विमान अपघातप्रकरणी रोहित पवार सातत्याने बाजू लावून धरत आहेत. डीजीसीएने व्हीएसआर कंपनीवर ठपका ठेवल्यानंतर तक्रार दाखल करण्यासाठी मरीन ड्राईव्ह पोलिस ठाण्यात गेलेल्या रोहित पवारांना रिकाम्या हाती माघारी परतावं लागलं. त्यामुळे त्यांनी गुरुवारी बारामती पोलिस ठाणं गाठलं. तिथंही त्यांच्या तक्रारीवर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. त्यानंतर शुक्रवारी रोहित पवार यांनी मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या शिवतीर्थ निवासस्थानी भेट घेतली..उभय नेत्यांच्या भेटीनंतर राज ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका मांडली. ते म्हणाले की, अजित पवार गेल्यानंतर अनेक संशयाची भुतं फिरत आहेत. अपघात हा धुक्याने झाला की धोक्याने झाला, यावरुन वाद उभा राहिला आहे. रोहित पवार यांनी सगळ्या टेक्निकल गोष्टी सांगितल्या पण त्यात एक बाब अशी की, तीन ठिकाणी तक्रार करण्याचा प्रयत्न केला पण तक्रार घेतली नाही.. इथेच संशय तयार होतोय..राज ठाकरे पुढे म्हणाले, मरीन ड्राईव्ह पोलिस ठाण्यात एक अधिकारी FIR लिहित होते मग डीसीपी आले आणि म्हणाले की तक्रार नाही घ्यायची, हे काय आहे? जर त्यांच्या कुटुंबातून कोणालातरी तक्रार द्यायची आहे मग सरकार का अडथळे आणत आहे?.Chhagan Bhujbal Demands 500 Per Quintal Subsidy : 'कांद्याला 500 रुपये अनुदान द्या'; कोसळलेल्या दरानंतर मंत्री छगन भुजबळांची CM फडणवीस यांच्याकडे मागणी.''राज्यात सांगितले जाते की कुठेही FIR नोंदवू शकता पण FIR नोंदवायला गेलेला माणूस त्याची तक्रार घेतली जात नाही, मग यातच काळंबेरं आहे का? ब्लॅक बॉक्सचेही अजून काय कळले नाही? विमान कितीही विस्कळीत झाले तरी ब्लॅक बॉक्सला काही होत नाही. सरकारच संशयाची भुतं नाचवत आहे. सरकार का FIR नोंदवू देत नाही? सगळ्या टेक्निकल गोष्टी बाजूला ठेवल्या पण FIR का नोंदवून का घेतला जात नाही? आमदारांचा FIR घेत नाहीत, मग सर्वसामान्यांचं काय?'' असा प्रश्न राज ठाकरेंनी उपस्थित केला..SNDTतून प्रथमच 'पुरुष' पदवीधर! लिंग बदललेल्या विद्यार्थ्याला प्रमाणपत्र देण्याचे हायकोर्टाचे आदेश; नेमकं प्रकरण काय?.काय म्हणाले राज ठाकरेराजकारण बाजूला ठेवूया, पण FIR करू का देत नाहीत? राज्याचं अधिवेशन सुरू आहे त्यात ही गोष्ट मांडावी लोकसभेचेही अधिवेशन आहे तिथे राष्ट्रवादीच्या लोकांनी मुद्दे मांडावेत एका FIR ला सरकार का घाबरत आहे? सुनेत्रा वहिनींनी यावर बोलले पाहिजे, मुख्यमंत्र्यांनी तर बोललेच पाहिजे.