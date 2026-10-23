Jarange Audio Clip: ''500 कोटींचं सोडा.. जरांगे पाटलांच्या विरोधात नेमकं चाललंय काय?'', राज ठाकरेंचा संताप; म्हणाले, जवळची माणसं फोडून...

Manoj Jarange Patil: मनोज जरांगे पाटलांनी यंदाच्या दसरा मेळाव्यात ५०० कोटी रुपयांवरुन एकनाथ शिंदेंवर आरोप केले होते. त्यानंतर त्यांनी गुरुवार, दि. २२ ऑक्टोबर रोजी माध्यमांसमोर एक ऑडिओ क्लिप आणली आणि राज्यात एकच खळबळ उडाली. या प्रकरणावर सरकारमधील मंत्र्यांसह सर्वच प्रमुख पक्षांनी आणि त्यांच्या नेत्यांनी भूमिका मांडली आहे..सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनीदेखील या मुद्द्यावरुन सरकारला जाब विचारला आहे. शुक्रवारी माध्यमांशी बोलताना राज ठाकरे म्हणाले की, प्रश्न केवळ ५०० कोटींचा नाही, तर प्रश्न असाय की या लोकांचं कशा प्रकारचं प्लॅनिंग चालतं.. यामध्ये पत्रकारांनाही धरलं जातं.. छापलं नाही तर आम्ही काय करु शकतो, पत्रकारांनाही धमकी दिली जाते..ठाकरे पुढे म्हणाले, सत्तेतले लोक कशा प्रकारचं नरेटिव्ह पसरवतात? कशा प्रकारे एखाद्याला बदनाम केलं जात? जरांगे पाटलांसारखा एखादा माणूस बरोबर घ्यायचा आणि नंतर बदनाम करायचा, त्यांचीच माणसं कशी फोडायची.. मराठा लोकांना जरांगे पाटलांच्या विरोधात बोलायला लावायचं.. जरांगे पाटलांच्या विरोधात नेमकं चाललंय काय? इथे बसून सगळ्या गोष्टींचं प्लॅनिंग कसं करतात?.सुशांत सिंह राजपूतला 'हीलिंग' द्यायला गेल्या होत्या स्मिता जयकर; म्हणाल्या, 'रियाने मेसेज केलेला त्याची तब्येत बिघडतेय' .''क्लिपमध्ये बोलणारे लोक नेमके आहेत कोण, हे आम्हालाही माहिती आहे. या लोकांनी गोष्टींचा नीट विचार करावा, कारण उद्या जेव्हा यांची सत्ता जाईल, तेव्हा कोणकोणत्या गोष्टी अंगाशी येतील, याचा अंदाजच नाहीये. महत्त्वाचा प्रश्नय की, ही क्लिप आली कुठून?'' अशा शब्दांत राज ठाकरेंनी भूमिका मांडली..दरम्यान, जरांगे पाटलांनी समोर आणलेल्या ऑडिओ क्लिपची फॉरेन्सिक चौकशी करणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहे. ही क्लिप नेमकी याचवेळी कशी बाहेर आली, यामागचा कुणाचा काय हेतू आहे? असे प्रश्न खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित केले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.