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Jarange Audio Clip: ''500 कोटींचं सोडा.. जरांगे पाटलांच्या विरोधात नेमकं चाललंय काय?'', राज ठाकरेंचा संताप; म्हणाले, जवळची माणसं फोडून...

Raj Thackeray Reacts to Manoj Jarange Audio Clip: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनीदेखील या मुद्द्यावरुन सरकारला जाब विचारला आहे. शुक्रवारी माध्यमांशी बोलताना राज ठाकरे थेटच बोलले.
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esakal

संतोष कानडे
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Manoj Jarange Patil: मनोज जरांगे पाटलांनी यंदाच्या दसरा मेळाव्यात ५०० कोटी रुपयांवरुन एकनाथ शिंदेंवर आरोप केले होते. त्यानंतर त्यांनी गुरुवार, दि. २२ ऑक्टोबर रोजी माध्यमांसमोर एक ऑडिओ क्लिप आणली आणि राज्यात एकच खळबळ उडाली. या प्रकरणावर सरकारमधील मंत्र्यांसह सर्वच प्रमुख पक्षांनी आणि त्यांच्या नेत्यांनी भूमिका मांडली आहे.

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