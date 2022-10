Maharashtra Politics...तर राज ठाकरे उद्धव ठाकरेंना पाठिंबा देतील; सोशल मीडियावर रंगली चर्चा

शिवसेनेच धनुष्यबाण चिन्ह गोठवल्यानंतर अनेक राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. या सगळ्या गदारोळात राज ठाकरेंनी आपल्या कार्यकर्त्यांना वेगळ्याच सूचना दिलेल्या आहेत. मात्र, त्यांच्या सूचनेवरुन राजकीय वर्तुळाच चर्चेला उत आला आहे. राज ठाकरेंना अनेक युजर्सनी सल्ला देण्याचा प्रयत्न केला आहे. (Raj Thackeray Social Media Maharashtra Politics On Backdrop Of Shinde Vs Thackeray Fight For Shivsena )

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर राज ठाकरेंनी आपल्या कार्यकर्त्यांना सध्या सुरु असलेल्या राजकीय घडामोडींवर माझ्या कोणत्याही महाराष्ट्र सैनिकांनी, कुठल्याही माध्यमांवर अथवा सोशल मीडियावर बोलू किंवा लिहू नये, अशी सूचना दिली होती.

दरम्यान, त्यांच्या या सूचनेवरुन त्यांना ट्रोल करण्यात येत आहे. एका युजरने, “राजसाहेब दर सहा-आठ महिन्यांनी भूमिका बदलतात, ते पाहता उद्या मूड झालाच तर कदाचित उद्धव यांना पाठिंबा पण देऊन टाकतील. तीच एक भूमिका घेणे आता बाकी राहिले आहे,” अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

तर दुसऱ्या एका युजरने, (संदीप) देशपांडे, (गजानन) काळे आणि शालिनीताई (ठाकरे) यांना आवरा,” असा सल्ला दिला आहे. तसेच आणखी एका युजरने, मी तुमचा मोठा चाहता आहे पण एकदा घेतलेली भूमिका बदलू नका म्हणजे झालं,” असं म्हणत नाराजी व्यक्त केली आहे. यासोबतच “लवकरच पलटी मारणार म्हणजे,” अशीही प्रतिक्रिया एका युजरने व्यक्त केली आहे.

अंधेरीमधील पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे गटातील वाद शिगेला पोहोचला आहे. या निवडणुकीसाठी शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह कोणत्याही गटाला वापरता येणार नाही असा निर्णय निवडणूक आयोगाने दिला आहे.