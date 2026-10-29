Raj Thackeray: ''2029 पर्यंत मुख्यमंत्र्यांना ठेवा म्हणजे झालं..'' राज ठाकरेंचा चिमटा; दोन्ही ठाकरेंसह मुख्यमंत्री एकाच मंचावर

Devendra Fadnavis: सुप्रसिद्ध व्यंगचित्रकार प्रशांत कुलकर्णी यांनी संपादित केलेल्या 'महाराष्ट्राची हास्यरेषा' या पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा गुरुवारी मुंबईत पार पडला. या कार्यक्रमासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, आशिष शेलार यांची प्रमुख उपस्थिती होती. मंचावर उपस्थित नेत्यांनी एकमेकांना चांगल्याच कोपरखळ्या मारल्या..मंचावरील टोलेबाजीची सुरुवात सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांच्या एका विधानामुळे झाली. कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या हजेरीवरुन मंत्री शेलार म्हणाले की, राज ठाकरेंनी फोन केला की देवेंद्र फडणवीस लगेच येतात..पुढे राज ठाकरे त्यांच्या भाषणात म्हणाले, आशिष शेलार म्हणाले की मी जेव्हा बोलावतो तेव्हा मुख्यमंत्री येतात. परंतु २०२९ पर्यंत त्यांना ठेवा म्हणजे झालं. ठाकरेंच्या या विधानावर सभागृहात एकच हशा पिकला..मुख्यमंत्री फडणवीस काय म्हणाले?आशिष शेलार आणि त्यानंतर राज ठाकरेंच्या विधानाचा दाखला देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, ''आशिषजी, २०१९ पर्यंत उद्धवजींनी जेव्हा जेव्हा फोन केला तेव्हा तेव्हा मी गेलो आहे.. २०१९ नंतर त्यांनी मला बोलावलंच नाही.. नाहीतर गेलो असतो. मी वाटत पहात राहिलो.'' असा टोला फडणवीसांनी लगावला..दरम्यान, तिन्ही नेते एकाच मंचावर आल्याने या कार्यक्रमाची चांगलीच चर्चा रंगत आहे. एकीकडे शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री करावं, असं बोलत आहेत.. दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटलांच्या ऑडिओ बॉम्बने शिवसेना-भाजपमध्ये बेबनाव निर्माण झालेला आहे.. त्यातच मुंबईतल्या कार्यक्रमला फडणवीस आणि दोन्ही ठाकरे हजर राहिल्याने राजकीय चर्चा झडत आहेत.