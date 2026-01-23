महाराष्ट्र बातम्या

Raj Thackeray: ''मी शिवसेनेतून बाहेर पडलो तेव्हा माझ्या वेदना...'' उद्धव ठाकरेंसमोरच राज ठाकरे बेधडक बोलले

Raj Thackeray & Uddhav Thackeray Share Stage: राज ठाकरे यांनी आपल्या भावनांना वाट मोकळी करुन दिली. भाषण झाल्यानंतर ते दुसऱ्या कार्यक्रमासाठी निघून गेले. त्यानंतर उद्धव ठाकरेंचं भाषण झालं.
Uddhav Thackeray: शिवसेनाप्रमुख स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त मुंबईतल्या षण्मुखानंद सभागृहात कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं. उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, संजय राऊत यांच्यासह शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.

