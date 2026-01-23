Raj Thackeray: ''मी शिवसेनेतून बाहेर पडलो तेव्हा माझ्या वेदना...'' उद्धव ठाकरेंसमोरच राज ठाकरे बेधडक बोलले

Uddhav Thackeray: शिवसेनाप्रमुख स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त मुंबईतल्या षण्मुखानंद सभागृहात कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं. उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, संजय राऊत यांच्यासह शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती..यावेळी बोलताना राज ठाकरे म्हणाले की, स्व. बाळासाहेबांबद्दल मी आणि उद्धव तासन्तास बोलू शकतो. बाहेर अनेक घडामोडी सुरु असायच्या पण त्याचा परिणाम त्यांच्या व्यंगचित्रावर व्हायचा नाही. समाधी लागणं काय असतं, ते आम्ही बघितलेलं आहे. हे सारं येतं कुठून? या तेंडुलकरांच्या पुस्तकाची आठवण त्यांच्याकडे बघून येते. त्यामुळेच ते देशातल्या सगळ्या राजकारण्यांपेक्षा वेगळे होते..राज ठाकरे पुढे म्हणाले की, आज देशाची राजकीय परिस्थिती बिकट सुरु आहे. गुलामांचा बाजार भरलाय नुसता. त्यामुळे आज बाळासाहेब नाहीयेत ते बरंय. तो माणूस किती व्यथित झाला असता.. हे सगळं बघून त्यांना खूप त्रास झाला असता. आज महाराष्ट्रात माणसांचे लिलाव सुरुयत. शिसारी येतेय हे बघून..Salary and Pension Hike : मोदी सरकारचा मोठा निर्णय! आरबीआय, नाबार्ड अन् जनरल विमा कर्मचाऱ्यांच्या पगारात अन् पेन्शनमध्येही वाढ.''बाकीच्या पक्षातले अनेक लोक बाळासाहेबांनीच निर्माण केले होते. मी बाहेर पडलो तेव्हाच्या माझ्या वेदना वेगळ्या होत्या. माझ्यासाठी ते पक्ष सोडणं नव्हतं तर घर सोडणं होतं. त्या सगळ्या गोष्टींना आता २० वर्षांचा काळ निघून गेल्या. अनेक गोष्टी मला आणि उद्धवलाही उमजल्या आहेत. ते सगळं आता सोडून द्या. सकाळी पोट साफ झालेलं बरं असतं, आयुष्यभर कुठे कुंथत बसायचं?'' असं म्हणत 'आम्ही सोबतच आहोत' असा मेसेज राज ठाकरेंनी दिला..Indian Oil Job 2026: ITI पासांसाठी नोकरीची सुवर्णसंधी! इंडियन ऑयलमध्ये फक्त मेरिट आणि फिटनेसवर होईल निवड, जाणून घ्या अर्ज कसा करावा!.ते पुढे म्हणाले, एकदा मला 'बाळासाहेब ठाकरे' या विषयावर व्याख्यान द्यायला आवडेल. त्या माणसाचे सगळे पैलू मला तुमच्यासमोर मला मांडायचे आहेत. तो माणूस कसा होता, हे जगाला कळलंच नाही. आम्ही घरातले असून आम्हाला कळले नाहीत, तुम्हाला कसं कळणार. हिंदू एक राजकीय शक्ती बनू शकते, हे बाळासाहेबांनी सिद्ध करुन दाखवलं. तेव्हा भाजपलाही हे माहिती नव्हतं. असं शेवटी राज ठाकरे म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.