राज्यातील चार आमदारांचा एकच मामा कोण! प्रतापसिंह पाटील यांच्या विजयानंतर राजन पाटील यांची राज्यभर चर्चा

सोलापूर : छत्रपती संभाजीनगर पदवीधर मतदारसंघातून डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांनी विजय मिळवल्यानंतर सोलापूर जिल्ह्यातील अनगरचे माजी आमदार राजन पाटील यांचे नाव पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. राजन पाटील यांच्या कुटुंबातील अनेक सदस्य महाराष्ट्राच्या राजकारणात सक्रिय असून, त्यांच्या भाच्यांनी आमदार म्हणून मिळवलेल्या यशामुळे या राजकीय कुटुंबाकडे राज्याचे लक्ष वेधले गेले आहे. चार आमदारांशी असलेल्या कौटुंबिक नात्यामुळे राजन पाटील यांची राजकीय वर्तुळात विशेष चर्चा होत आहे..तीन वेळा आमदार म्हणून केले मोहोळचे प्रतिनिधित्वमाजी आमदार राजन बाबुराव पाटील हे सोलापूर जिल्ह्यातील ज्येष्ठ राजकारणी असून, सहकार क्षेत्रातही त्यांचे महत्त्वाचे स्थान आहे. मोहोळ तालुक्यातील अनगर हे त्यांचे मूळ गाव आहे. त्यांचे वडील लोकनेते स्वर्गीय बाबुराव अण्णा पाटील अनगरकर हे स्वातंत्र्यानंतर शेतकरी कामगार पक्षाचे पहिले आमदार होते. वडिलांकडून मिळालेल्या राजकीय वारशानंतर राजन पाटील यांनीही राजकारणात आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली.राजन पाटील यांनी १९९४ ते २००४ या कालावधीत मोहोळ-वैराग विधानसभा मतदारसंघाचे तीन वेळा प्रतिनिधित्व केले. यामध्ये एकदा काँग्रेसकडून, तर दोन वेळा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून त्यांनी विधानसभेची निवडणूक जिंकली. आमदार म्हणून काम करताना त्यांनी जिल्ह्याच्या राजकारणात आपले स्थान निर्माण केले..सहकार क्षेत्रातही महत्त्वाची जबाबदारीराजकारणाबरोबरच राजन पाटील यांचा सहकार क्षेत्रातील प्रभावही महत्त्वाचा मानला जातो. महाराष्ट्र राज्य सहकार परिषदेच्या अध्यक्षपदी त्यांची निवड झाली होती. या पदाला राज्यमंत्री दर्जा होता. त्यामुळे राजकीय क्षेत्रासोबतच सहकार क्षेत्रातील नेतृत्वामुळेही त्यांची ओळख निर्माण झाली आहे..भाच्यांची आमदारकी, राजकीय नातेसंबंधांची चर्चाराजन पाटील यांच्या कुटुंबातील अनेक सदस्य राजकारणात सक्रिय आहेत. परभणीचे आमदार राहुल पाटील आणि छत्रपती संभाजीनगर पदवीधर मतदारसंघातून नवनिर्वाचित आमदार झालेले डॉ. प्रतापसिंह पाटील हे त्यांचे भाचे आहेत. प्रतापसिंह पाटील यांच्या विजयामुळे राजन पाटील यांच्याशी संबंधित राजकीय नातेसंबंध पुन्हा चर्चेत आले आहेत.याशिवाय, गेवराईतील पंडित कुटुंबाशीही राजन पाटील यांचे जवळचे नातेसंबंध आहेत. विजयसिंह पंडित हेही त्यांचे भाचे असून ते महाराष्ट्राच्या राजकारणात आमदार म्हणून सक्रिय आहेत. या नातेसंबंधांमुळे सोलापूरपासून परभणी आणि गेवराईपर्यंतच्या राजकीय वर्तुळात राजन पाटील यांच्या कुटुंबाची चर्चा होत आहे..मुलगाही राजकारणात सक्रियराजन पाटील यांचे पुत्र विक्रांत ऊर्फ बाळराजे पाटील हेदेखील राजकारणात सक्रिय आहेत. त्यामुळे राजन पाटील यांच्या कुटुंबातील पुढील पिढीही राजकीय क्षेत्राशी जोडलेली आहे.डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांच्या विजयाच्या पार्श्वभूमीवर राजन पाटील यांचा राजकीय प्रवास, सहकार क्षेत्रातील योगदान आणि आमदार असलेल्या भाच्यांशी असलेले नातेसंबंध पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरले आहेत..विधानपरिषद निकालानंतर भाजपचे आरोप, शिवसेनेनं प्रत्युत्तर देत नागपूरवरून डिवचलं; म्हणाले, आत्मपरीक्षणाची गरज.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.