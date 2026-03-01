Crime: 'त्या' गोष्टीचा राग डोक्यात गेला; आधी वाद घातला, नंतर फावड्याने वार जीवानिशी संपवला, राजस्थानी तरुणासोबत सांगलीत काय घडलं?

सांगली : सांगलीत कामासाठी आलेल्या राजस्थानी तरुणावर फावड्याच्या दांडक्याने मारहाण करून त्याचा खून करण्यात आला. गोपालसिंह बेगाराम भदाला (३५, रा. गोविंद पुरा, रिंगर, जि. शिखर, राज्य राजस्थान) असे मृताचे नाव आहे. काल दुपारी हा हल्ला झाला असून, आज सकाळी उपचार सुरू असताना मृत्यू झाला. याप्रकरणी त्याचा मित्र प्रेमकुमार पवनकुमार बराला (रा. जेतुसर, श्री माधवपूर, जि. शिखर, राज्य राजस्थान) याच्याविरोधात संजयनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला. .सुभाष चंद्र निठारवाल (३१) याने फिर्याद दिली. लक्ष्मीनगर येथील मारुती मंदिराच्या पाठीमागील भाड्याच्या घरात ही घटना घडली. पोलिस व घटनास्थळावरून मिळालेल्या माहितीनुसार, गोपालसिंह भदाला हा फरशी फिटिंग व ठेकेदार म्हणून काम करत होता. त्याचा विवाह झाला असून, पत्नी मूळ गावी असते. तो लक्ष्मीनगर येथील मारुती मंदिराजवळ संदीप पवार यांच्या भाड्याच्या खोलीत वास्तव्यास होता..Mumbai Pune Expressway: पुन्हा टँकर उलटला तर एअरलिफ्ट करणार, चाचणी सुरू; मंत्र्यांनी दिले अपडेट .काही दिवसांपूर्वी त्याचा मित्र प्रेमकुमार याने प्रेमविवाह केला होता. तो राजस्थान येथून पत्नीला घेऊन पसार झाला होता. दरम्यानच्या काळात गोपालसिंह याच्याकडे तो कामासाठी पत्नीसह गोपालसिंह भदाला आला. त्याच्या खोलीजवळच तो वास्तव्यास होता. काल नेहमीप्रमाणे कामाला गेला होता. त्यावेळी गोपालसिंह याने प्रेमकुमारच्या पत्नीवर वाईट नजर टाकल्याचा संशय आला. त्यामुळे प्रेमकुमार याने मृत गोपालसिंह याच्या भावास फोन करून माहिती दिली..गोपालसिंह याचा भाऊ खरसुंडी येथे कामास आहे. त्यानंतर दुपारी चारच्या सुमारास प्रेमकुमार घरी आला. त्याने गोपालसिंह याच्यासोबत वाद घातला. त्यानंतर फावड्याच्या दांडक्याने डोक्यात हल्ला केला. रक्ताच्या थारोळ्यात तो पडला. त्यानंतर तो पसार झाला..दरम्यान, गोपालसिंह याला तातडीने शासकीय रुग्णालयात उपाचारासाठी दाखल करण्यात आले. उपचार सुरू असतानाच आज त्याचा मृत्यू झाला. पोलिस उपाधीक्षक संदीप भागवत, निरीक्षक सतीश कदम यांनी घटनास्थळी भेट दिली. संशयिताच्या शोधासाठी तातडीने पथके रवाना केली, रात्री उशिरा गुन्हा नोंद करण्यात आला. परप्रांतीय तरुणाच्या खुनामुळे परिसरात खळबळ उडाली..Ferry Boat: कोकणवासीयांसाठी आनंदाची बातमी! मुंबई ते विजयदुर्ग रो-पॅक्स फेरी सेवा सुरू, प्रवासाचा वेळ आणि खर्च किती?.'एसआरएफ'ची धावजखमी अवस्थेतत गोपालसिंह पडला होता. याबाबत पोलिसांना माहिती मिळाली. त्यानंतर तत्काळ स्पेशल रेस्क्यू फोर्सची टीम दाखल झाली. कैलास वडर यांनी तातडीने जखमी गोपालसिंह यास उपचारासाठी शासकीय रुग्णालयात दाखल केले..वकील अन् मृताच्या भावास फोनघटनेपूर्वी प्रेमकुमार याने गोपालसिंह याचा भाऊ आणि राजस्थान येथील वकिलास फोन करून सारी माहिती दिली होती. गोपालसिंह याच्या कृत्याबाबत सारे सांगितले. त्यानंतर त्याने हल्ला केला असावा, असा अंदाज पोलिसांनी वर्तवला आहे..Flight Cancel: इस्रायल-इराण युद्धाचा फटका! पुणे-मुंबईहून परदेशी जाणारी विमाने रद्द; देशभरात विमानतळांवर प्रवासी अडकले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.