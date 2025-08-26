Maratha Reservation: मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने जरांगेंशी चर्चा करणारे राजेंद्र साबळे कोण? कसे बनले OSD?

Rajendra Sable: मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्ट रोजी मुंबईत आंदोलन करण्याच्या इशारा दिला आहे. त्यासाठी ते उद्या दि. २७ ऑगस्ट रोजी अंतरवली सराटी येथून कूच करतील. मात्र त्यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना आझाद मैदानात आंदोलन करण्याची परवानगी नाकारली आहे. असं असलं तरी जरांगे पाटील आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यास ठाम आहेत. त्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांचे ओएसडी राजेंद्र साबळे यांनी मंगळवारी जरांगेंची भेट घेतली..भेटीची कारणं कोणती?मुंबईकडे येणाऱ्या मराठा बांधवांना अडचण निर्माण होऊ नये, त्यासाठी भेटीचा मार्ग जाणून घेणे.उद्यापासून सुरु होणाऱ्या गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलन पुढे ढकलण्याची विनंती करणे.सरकारने आम्हाला मुंबईकडे येण्याचा मार्ग सुचवावा, त्या मार्गाने आम्ही जाऊ, असं जरांगे पाटील म्हणाले..Pune News : भाविकांना शिळे अन्नपदार्थ देऊ नका; ‘एफडीए’ च्या गणेश मंडळांना सूचना.कोण आहेत राजेंद्र साबळे?३९ वर्षीय राजेंद्र साबळे हे जानेवारी २०२५ मध्ये मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) म्हणून रुजू झाले. त्यापूर्वी त्यांनी छत्रपती संभाजी नगर येथून भाजपचं काम केलेलं होतं. त्यांच्याकडे जिल्हा सचिव हे पद होतं. २०२४च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये राजेंद्र साबळे यांनी पक्ष आणि पक्षाचे उमेदवार यांच्यात समन्वयाची भूमिका बजावली होती. त्यामुळे त्यांचा दांडगा जनसंपर्क निर्माण झाला. फडणवीसांचे निष्ठावंत म्हणून त्यांची ओळख निर्माण झाली. मराठा आंदोलन ऐन भरात असताना साबळे यांनी मराठवाड्यात पक्षाचा आणि देवेंद्र फडणवीसांचा प्रचार केला. ‘एक अकेला सब पर भारी’ असे शीर्षक असणारे अनेक बॅनर त्यांनी लावले होते. मराठा आरक्षणासाठी भाजपने, विशेषतः फडणवीस यांनी केलेल्या सर्व कामांबद्दल मराठा समाजात त्यांनी जनजागृतीची मोहीम चालवली. राजेंद्र साबळे पाटील हे प्रशासकीय क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्ती आहेत. तळागाळात सरकारी योजना राबवण्यासाठी आणि प्रशासकीय कामकाज सुधारण्यासाठी त्यांची विशेष ओळख आहे..Night Signs of Liver Damage: 'ही' 5 लक्षणे फक्त रात्री दिसतात ; दुर्लक्ष केल्यास यकृतावर होऊ शकतात वाईट परिणाम.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.