Rajya Sabha election: महाराष्ट्रातून बदलणार दिल्लीचं राजकारण? राज्यसभेच्या ३७ जागांत एनडीएला मोठा फायदा, ७ जागांचं महत्त्व काय?

आगामी राज्यसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील सात रिक्त जागांवर भाजपला तीन जागा मिळण्याची दाट शक्यता आहे. यामुळे राज्यातील सत्ताधारी आघाडीला मजबूत पाठबळ मिळेल, तर विरोधकांना मोठा धक्का बसण्याची चिन्हे आहेत. १६ मार्च २०२६ रोजी दहा राज्यांतील एकूण ३७ जागांसाठी मतदान होणार असून, महाराष्ट्र या स्पर्धेत सर्वाधिक चर्चेत राहील..सध्याच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात भाजपकडे दोन, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) कडे मिळून दोन, काँग्रेसकडे एक आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाकडे एक जागा रिक्त होत आहे. निवडणुकीनंतर मात्र भाजप तीन जागा जिंकण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) एक, शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) एक आणि काँग्रेस एक जागा मिळवू शकते. भाजपची इच्छा असल्यास रिपब्लिकन पार्टीला देखील एक जागा देण्याची शक्यता आहे. यामुळे शरद पवार यांच्या गटाला मोठी अडचण निर्माण झाली असून, आघाडीतील इतर पक्षांना आपल्या जागा सोडाव्या लागू शकतात. मात्र हे निर्णय सोपे नसल्याचे संकेत आहेत..आमदारसंख्येचा थेट परिणाम दिसणारया निवडणुकीत फक्त आमदारच मतदान करणार असल्याने सत्ताधारी पक्षांच्या आमदारसंख्येचा थेट परिणाम दिसणार आहे. महाराष्ट्रातील हे बदल राज्याच्या राजकीय समीकरणांना नवी दिशा देणारे ठरतील. विशेष म्हणजे शरद पवार यांच्यासह अनेक प्रमुख नेत्यांचा कार्यकाळ संपत असल्याने या निवडणुकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..एकूणच या ३७ जागांपैकी भाजप तीन आणि त्यांचे मित्रपक्ष दोन अशा पाच जागांवर विजय मिळवण्याच्या स्थितीत आहेत. यात सर्वाधिक फायदा बिहारमध्ये होणार आहे. बिहारमधील पाच रिक्त जागांपैकी जेडीयू दोन, आरजेडी दोन आणि आरएलएम एक जागेवर निवडणूक होत आहे. येथे एका जागेसाठी ४२ मतांची गरज आहे. एनडीएकडे २०२ आमदार असल्याने चार जागा हमखास मिळतील आणि पाचवी जागा फेरफार करून जिंकता येईल. विरोधकांकडे पुरेशी संख्या नसल्याने ते एनडीएमध्ये प्रवेश करणे कठीण ठरेल..Rajya Sabha Election Announced : शरद पवार, रामदास आठवले यांच्यासह राज्यसभेच्या ३७ जागांसाठी निवडणूक जाहीर.आसाममध्ये तीन जागांपैकी दोन भाजपकडे आणि एक अपक्षाकडे आहेत. यावेळी दोन भाजप आणि एक काँग्रेस उमेदवार निवडून येण्याची जवळपास निश्चिती आहे. छत्तीसगडमध्ये दोन्ही काँग्रेस खासदार निवृत्त होत असून, निवडणुकीनंतर भाजप आणि काँग्रेस प्रत्येकी एक जागा मिळवण्याची शक्यता आहे. हरियाणात दोन्ही जागा भाजपकडून रिक्त होत असताना एक जागा भाजप राखेल आणि एक काँग्रेसकडे जाईल. हिमाचल प्रदेशात भाजपची एक जागा काँग्रेसकडे जाणार आहे..ओडिशात चार जागांपैकी दोन भाजपकडेओडिशात चार जागांपैकी दोन भाजपकडे असून, दोन्ही पक्ष प्रत्येकी दोन जागा जिंकण्याची शक्यता आहे. तामिळनाडूत सहा जागांपैकी द्रमुक चार, तृणमूल काँग्रेस एक आणि अण्णाद्रमुक एक जागेवर निवडणूक होत आहे. द्रमुक चार जागा पुन्हा मिळवण्याची स्थिती आहे, तर अण्णाद्रमुक एक जागा निश्चित जिंकेल. उर्वरित एका जागेचा निर्णय स्थानिक परिस्थितीवर अवलंबून राहील. तेलंगणातील दोन जागा काँग्रेसकडे जातील. पश्चिम बंगालमध्ये पाच जागांपैकी चार तृणमूल काँग्रेस आणि एक सीपीआय(एम)कडे होत्या. आता तृणमूल काँग्रेस चार जागा परत मिळवेल आणि भाजपला एक जागा मिळेल..राज्याच्या भविष्यातील राजकीय समीकरणांवर प्रभावया सर्व घडामोडींमुळे मार्च महिन्यात होणाऱ्या राज्यसभा निवडणुकीत एनडीएला लक्षणीय मजबूती मिळणार आहे. महाराष्ट्रातील सात जागांचा निकाल विशेष महत्त्वाचा ठरणार असून, तो राज्याच्या भविष्यातील राजकीय समीकरणांवर प्रभाव टाकेल. विरोधी पक्षांना या निवडणुकीत मोठा झटका बसण्याची शक्यता आहे..Maharashtra MLAs London Tour : सत्ताधारी अन् विरोधी पक्षातील १५ आमदारांची लंडनवारी, दौरा नेमका कशासाठी? कारण आले समोर.