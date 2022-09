Dasara Melava ची परवानगी नाकारल्यानंतर शिवसेनेचे ओपन चॅलेंज

शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा घेण्यासाठी ठाकरे गट आणि शिंदे गट या दोघांनाही मुंबई महापालिकेने परवानगी नाकारली आहे. महापालिकेच्या या निर्णयानंतर शिवसेनेने ओपन चॅलेंज दिले आहे. शिवसेनेचा दसरा मेळावा गनिमी काव्यानं शिवतीर्थीवरच होणार असे आव्हान मुंबईच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी केलं आहे. (reaction from shiv sena after being denied permission for Dasara Melava at shivaji park )

मुंबई महापालिकेने शिवाजी पार्कवर दसरा मेळाव्याची परवानगी नाकारल्यानंतर शिवसेनेची आक्रमक भूमिका पाहायला मिळत आहे. महापालिकेच्या निर्णयानंतर किशोरी पेडणेकर यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी शिवसेनेचा दसरा मेळावा हा गनिमी काव्यानं शिवतीर्थीवरच होणार, असे सांगत शिंदे गटाला आव्हान केले.

तसेच, शिंदे गटाला बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये परवानगी मिळालेली असतानाही शिवाजी पार्कसाठी परवानगी मागत आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेबांना मानायचं मात्र शिवसेनेची गळचेपी करायची, पक्षातील दलबदलू लोकं आज आमदार-खासदार झाले, ते बाळासाहेबांचे विचार काय पुढे नेणार? असा सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित करत शिंदे गट सध्या भाजपचीच स्क्रिप्ट वाचतोय असा आरोप त्यांनी यावेळी केला.

मुंबई पालिकेनं काय म्हटलंय पत्रात?

दोन्ही परस्पर विरोधी अर्जदारांनी छत्रपती श्री शिवाजी महाराज पार्क मैदानात दसरा मेळावा आयोजित करण्यास परवानगी मिळणेसाठी अर्ज केले असताना कोणत्याही एका अर्जदारास दसरा मेळावा आयोजित करण्यास परवानगी दिल्यास त्यामधून शिवाजीपार्कच्या संवेदनशील परीसरामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.

त्याअनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न उद्भवण्याची शक्यता असल्याने उप आयुक्त, (परि.-2) या पदावरील प्राप्त अधिकारांचा वापर करुन दिनांक 05.10.2022 रोजी दसरा मेळावा साजरा करण्याकरिता प्राप्त झालेला आपला अर्ज नामंजुर करण्यात येत आहे.