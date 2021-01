शाळेची घंटा वाजणार! राज्यात 5 वी ते 8 वीचे वर्ग सुरू होणार; शिक्षणमंत्र्यांनी दिली माहिती

मुंबई - कोरोनामुळे बंद करण्यात असलेल्या माध्यमिक शाळेची घंटा आता वाजणार आहे. राज्यातील पाचवी ते 8 वीची शाळा सुरु होणार असल्याची माहिती शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली आहे. एका मराठी वृत्तवाहिनीने दिलेल्या वृत्तानुसार शाळा 27 जानेवारीपासून सुरु होणार आहेत.

शिक्षण विभागाच्या बैठकीवेळी शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं की, प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीत 27 जानेवारीपासून राज्यातील शाळा सुरु होती. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही शाळा सुरू करण्याच्या निर्णयाबद्दल बोलताना काही सूचनाही दिल्या. यामध्ये विद्यार्थी आणि शिक्षक यांनी कोरोनाबाबत काळजी घ्यावी असं सांगितलं. राज्यातील शाळा सुरु होणार असल्या तरी मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळा मात्र पुढचे आदेश येईपर्यंत बंद राहतील असं सागंण्यात आलं आहे.

All schools in Brihanmumbai Municipal Corporation limits to remain closed till further orders, says BMC.#Mumbai pic.twitter.com/ZQiddNVX1D

