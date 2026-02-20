Video: अजित पवारांच्या विमान अपघातावर रितेश देशमुखांची प्रतिक्रिया; रोहित पवारांच्या भूमिकेवर स्पष्टपणे बोलले

Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार यांच्या विमान अपघातावरुन सध्या संशय निर्माण झाला आहे. आमदार रोहित पवार यांनी अनेक शंका उपस्थित करुन घातपाताची शक्यता वर्तवली आहे. विशेष म्हणजे ब्लॅक बॉक्सबद्दल काहीतरी प्रश्न उपस्थित होतील, हेही रोहित पवारांनी आधीच सांगितलेलं होतं. शेवटी तपास एजन्सीने आगीमुळे ब्लॅक बॉक्सला बाधा झाल्याचं स्पष्ट केलं. मात्र एवढ्या आगीत ब्लॅक बॉक्सला काहीही होऊ शकत नाही, असं तज्ज्ञ सांगत आहेत. त्यामुळे दिवसेंदिवस संशय बळावत चालला आहे..अजित पवारांच्या विमान अपघातावरुन निर्माण झालेल्या संशयावर अभिनेते रितेश विलासराव देशमुख यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. रायगडावरील शिवजन्मोत्सव कार्यक्रमानंतर ते माध्यमांशी बोलत होते. त्यांना रोहित पवारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांसंबंधी विचारण्यात आलेलं होतं..रितेश देशमुख म्हणाले की, एखादा मोठा नेता आपल्याला सोडून जातो ती जागा कधीच भरुन निघू शकत नाही. अजितदादा हे लोकनेते होते, त्यांनी जनतेसाठी संघर्ष केला. अजितदादा एवढ्या लवकर आपल्याला सोडून जातील असं कधीच वाटलं नाही..ChatGPT: मोदींसमोर 'चॅट जीपीटी'चा मालकही गोंधळला! प्रतिस्पर्ध्याचा हात हातात का घेतला नाही? सांगितलं कारण.रोहित पवारांनी उपस्थित केलेले प्रश्न आणि पवार कुटुंबाशी जवळीक यावर रितेश देशमुख म्हणाले, जिथे शंका आहे तिथे त्याची उत्तरं मिळाली पाहिजेत. कुठलाही प्रश्न उभा राहू नये. प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर मिळालं तर लोक शांत होतील. नाहीतर सतत तेच विचार त्यांच्या मनात राहतील. कारण दादा हे फार मोठे आणि लोकप्रिय नेते होते..MP Supriya Sule : रोहित पवारांच्या संरक्षणात वाढ करावी; खासदार सुप्रिया सुळे करणार राज्य सरकारकडे विनंती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.