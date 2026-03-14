LPG Gas: गॅस तुटवड्याच्या काळात उज्ज्वला गॅस योजनेचं काय झालं? खडसे यांनी उपस्थित केला महत्त्वाचा मुद्दा, म्हणाल्या...

Iran-Israel War: इराण-इस्रायल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर देशात गॅस टंचाई निर्माण झाली आहे. व्यावसायिक सिलिंडर वितरणावर निर्बंध असून घरगुती गॅस उपलब्ध असले तरी ते सहज मिळणं बंद झालंय. त्यामुळे लोक पॅनिक बुगिंक करीत आहेत. त्यातच आता केंद्र सरकारच्या उज्ज्वला गॅस योजनेचं काय झालं? असा प्रश्न उपस्थित होतोय..रोहिणी खडसे म्हणाल्या की, आखाती देशात सुरू असलेल्या युद्धामुळे भारतात गॅसचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. उज्ज्वला गॅसचा फज्जा उडाल्याचं दिसतंय. महिलांच्या डोळ्यातील अश्रू पुसण्यासाठी सरकारने ही योजना आणली होती. मात्र आज त्याच महिलांकडे दुर्लक्ष होतंय. आज बुकिंग केल्यानंतर गॅस २५ दिवसांनी मिळतो, मग तेवढे दिवस काय खायचं? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला..LPG टंचाईमुळे शिर्डी साई मंदिराचा मोठा निर्णय! आता एकच लाडू प्रसाद मिळणार; प्रसादालयाच्या मेनूमध्येही मोठा बदल.चित्रा वाघ यांच्याबद्दल बोलताना रोहिणी खडसे म्हणाल्या की, चित्रा वाघ यांना कधीच गॅसचा तुटवडा निर्माण होणार नाही.. त्यांना सामान्य महिलांचं काही देणं-घेणंच नाहीये. त्या म्हणतात, २५ दिवसांनी गॅस मिळेलच की.. पण मग तोपर्यंत काय खायचं? आज पुन्हा चुलीवरचं जेवण बनवण्याची वेळ महिलांवर आलेली आहे..Dhule Bus Stand : धुळ्यातील एसटी प्रवासाचा कायापालट! चार स्थानकांचा 'एअरपोर्ट' सारखा विकास, ९० नवीन बसेस दाखल.एकूणच सध्याच्या परिस्थितीत उज्ज्वला गॅस योजनेचं वितरण विस्कळीत झाल्याचं दिसून येतंय. केंद्र सरकार ग्रामीण भागातील लाभार्थी महिलांना वेगळा कोटा निश्चित करुन देणार का, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे. रोहिणी खडसे यांनी महिलांच्या बाजूने आवाज उठवत सरकारला जाब विचारला आहे..