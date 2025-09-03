महाराष्ट्र बातम्या

Maratha Reservation: ''...पण भाजपला विधानसभा जिंकायची होती'', मराठा आरक्षणावरुन रोहित पवारांचे गंभीर आरोप

NCP leader states the government failed in planning for the Mumbai protest: ''तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार कालच्या जीआरमधून खरंच फायदा होईल का, ही शंका आहे. लोकांमध्ये भीती आहे.. नवी मुंबईतल्यासारखी फसवणूक होऊ नये.''
Updated on

Rohit Pawar: मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या पाच दिवसांच्या उपोषणानंतर सरकारने मागण्या मान्य केल्या आहेत. राज्य सरकारने मराठवाड्यातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू केलं आहे. या माध्यमातू लक्षावधी मराठे ओबीसीमध्ये जातील, असं जरांगे पाटील म्हणाले.

