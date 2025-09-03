Maratha Reservation: ''...पण भाजपला विधानसभा जिंकायची होती'', मराठा आरक्षणावरुन रोहित पवारांचे गंभीर आरोप

Rohit Pawar: मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या पाच दिवसांच्या उपोषणानंतर सरकारने मागण्या मान्य केल्या आहेत. राज्य सरकारने मराठवाड्यातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू केलं आहे. या माध्यमातू लक्षावधी मराठे ओबीसीमध्ये जातील, असं जरांगे पाटील म्हणाले..मात्र सरकारने हे आरक्षण आधीच द्यायला पाहिजे होते, विधानसभा निवडणुका जिंकण्यासाठी जाणीवपूर्वक मराठा आरक्षण दिलं नाही, असं रोहित पवार म्हणाले आहे. आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना रोहित पवार म्हणाले की, मराठे मुंबईत येत आहेत, हे माहिती असतानाही सरकारने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं. मुंबईत सरकार नियोजनाच्या बाबतीत कमी पडलं होतं..पवार पुढे म्हणाले की, हायकोर्टाने ताशेरे ओढल्यानंतर उपसमितीने आंदोलकांची चर्चा केली. मंत्रिमंडळाची समितीमध्ये ओबीसी नेते महाजन आहेत, चर्चेवेळी व्यासपीठावर जयकुमार गोरे होते. हे सगळ्यांनाच मान्य असेल तर लोकसभेच्या आधी हा निर्णय का घेतला नाही? सरकारला काय साध्य करायचं होतं?.ChatGpt Down Meme: चॅटजीपीटी डाऊन झाल्याने सोशल मिडियावर मीम्सचा महापूर, पाहा भन्नाट मीम्स .''तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार कालच्या जीआरमधून खरंच फायदा होईल का, ही शंका आहे. लोकांमध्ये भीती आहे.. नवी मुंबईतल्यासारखी फसवणूक होऊ नये. लोकसभेच्या वेळी सरकारने दोन मराठा-ओबीसींमध्ये वाद निर्माण केला गेला होता. त्याचा फायदा विधानसभेत भाजपला झाला. शेतकरी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, युवा, महिला यांचे प्रश्न सोडवले पाहिजेत. स्वयंघोषित चाणक्यनीतीपेक्षा खऱ्या अर्थाने शेवटच्या माणसासाठी काम उभं केलं पाहिजे.'' असंही रोहित पवार म्हणाले..Viral News : घरी विवस्त्र झोपलेली महिला; सफाई कामगारांनी तिला पाहिलं अन्....; पुढे जे घडलं, धक्कादायक घटना व्हायरल.दरम्यान, मराठावाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी मराठा, मराठा कुणबी, कुणबी म्हणून ओबीसी आरक्षण मिळावं, यासाठी राज्य सरकारने शासन निर्णय काढण्याचे निश्चित केले आहे. बुधवारी किंवा गुरुवारी हा शासन निर्णय अधिकृतरित्या प्रसिद्ध केला जाईल. त्यानंतर या निर्णयाविरोधात न्यायालयीन लढाई लढण्याची तयारी ओबीसी नेत्यांनी बोलून दाखवली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.