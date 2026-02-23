Rohit Pawar: अजित पवारांनी रोहित पवारांचं लग्न कसं जमवलं? विधानसभेच्या शोकप्रस्तावात सांगितली आठवण

Ajit Pawar Plane Crash: राज्य विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु झालं आहे. दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या शोकप्रस्ताववर बोलताना अनेक नेत्यांनी आपल्या भावनांना वाट मोकळी करुन दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अजित पवारांच्या आठवणींना उजाळा दिला, त्यांच्या कार्याचा गौरव केला..आमदार रोहित पवार यांनीही आपल्या काकांच्या आठवणी सांगितल्या. आपलं लग्न कसं ठरलं, याबाबतची आठवण त्यांनी सांगितली. रोहित पवार म्हणाले की, मी आणि अजितदादा आमचं फार जवळचं नातं होतं. मला राजकारणात पहिलं तिकीट जर कुणी दिलं असेल तर ते अजितकाकांनी दिलं, आमदारकीचंही पहिलं तिकीट अजितकाकांनी दिलं..Crime: भयंकर! फक्त ३० सेकंद, २७ वेळा चाकूने वार अन्...; अल्पवयीन तरुणांचं दहावीच्या विद्यार्थ्यासोबत क्रूर कृत्य, कारण काय?.''आमच्या परिवारात आमचे जे काका असतात ते पुतण्याचं लग्न ठरवतात. पवार साहेबांनी काकांचं ठरवंल आणि माझ्या काकांनी माझं लग्न ठरवलं. माझे होणारे सासरे अजितकाकांना भेटायला गेले आणि म्हणाले, माझी मुलगी रोहितला द्यायचीए, मुलगा कसा आहे? त्यावर अजितकाका एका सेकंदात म्हणाले, नक्की द्या.. तो होतकरु, कष्टाळू, व्हिजन घेऊन चालणारा आहे.'' अशी आठवण रोहित पवारांनी विधानसभेत सांगितलं..Bhaskar Jadhav: 'कुठेतरी घातपात झालाय, असंच वाटतंय'! अजितदादांच्या विमान अपघातावर भास्कर जाधव महत्वाचे बोलले .रोहित पवार पुढे सांगतात, माझ्या लग्नाच्या वेळी अजितकाका आजारी असताना लग्नाला आले. त्यांच्याच मुलाचं लग्न असल्यासारखं वावरत होते. पक्ष वेगळे झाले तरी त्यांनी कधीही जिव्हाळा कमी होऊ दिला नाही. माझे काका हे मोठ्या मनाचे नेते होते. राजकारणातही त्यांनी कधी द्वेषभाव ठेवला नाही. असं सांगत रोहित पवारांनी आपल्या भावनांना वाट मोकळी करुन दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.