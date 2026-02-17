Ajit Pawar Plane Crash : ''ज्याची भीती होती तेच घडलं..'', ब्लॅक बॉक्सबद्दल रोहित पवारांचं मोठं विधान

Rohit Pawar : दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या विमान अपघातावर संशय निर्माण केला जात आहे. काही दिवसांपूर्वी रोहित पवारांनी पत्रकार परिषद घेऊन यासंदर्भातले काही पुरावे आणि त्यातून निर्माण झालेल्या शंका उपस्थित केल्या होत्या. आता पुन्हा रोहित पवार बुधवारी पत्रकार परिषद घेणार आहेत. त्यापूर्वी त्यांनी मंगळवारी ब्लॅक बॉक्सबद्दल मोठं विधान केलं आहे..मंगळवारी ईडी चौकशीनंतर रोहित पवार माध्यमांशी बोलत होते. ते म्हणाले की, ब्लॅक बॉक्स आणि इतर विषयांवर बोलण्यासाठी मी उद्या चव्हाण सेंटरमध्ये पत्रकार परिषद बोलावली आहे. व्हिएसआर कंपनी अजूनही ऑपरेशनमध्ये आहे. आम्ही ब्लॅक बॉक्सबद्दल जी भीती बोलून दाखवली होती तेच होताना दिसतंय..Navi Mumbai: नवी मुंबईत एमआयडीसी भूखंडांवर झोपड्यांचे पुन्हा अतिक्रमण! भूमाफियांचा सक्रिय डाव; गरजूंची फसवणूक, कारवाईची तीव्र .रोहित पवार पुढे म्हणाले, ब्लॅक बॉक्स बंद आहे, जळाला आहे, भारताबाहेर पाठवावा लागेल; असा अंदाज आम्ही आधीच बांधला होता. आता तेच होताना दिसतंय. उद्या याबाबत मी आणखी काही मुद्दे मांडणार आहे. पाऊस, ऊन, आग यापासून ब्लॅक बॉक्स सुरक्षित रहातो, मात्र राजकारणापसून सुरक्षित रहात नाही; असं ते म्हणाले..Wani News : प्रशासनाचा सलग तिसऱ्या वर्षी 'नो एन्ट्री'चा पवित्रा; वणीच्या मार्कंडेय गडावर पोलिसांचा कडक बंदोबस्त.दरम्यान, ब्लॅक बॉक्स जळाला असून त्यातील डेटा रिकव्हर करण्यासाठी परदेशात पाठवण्यात आल्याचं मीडिया रिपोर्टनुसार सांगण्यात येतंय. त्यातील कोणता डेटा रिकव्हर होत नाहीये किंवा कोणता डेटा रिकव्हर झालाय, हे मात्र अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. उद्या रोहित पवार नेमकं काय बोलणार, याकडे राज्याचं लक्ष लागून राहिलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.