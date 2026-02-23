Rohit Pawar: ''..तोपर्यंत मी शर्टचं वरचं बटण लावणार नाही'', विधानसभेत रोहित पवारांना अश्रू अनावर

Ajit Pawar Plane Crash: विधानसभेत बोलताना आमदार रोहित पवार भावुक झाले होते. त्यांनी काका अजित पवार यांच्या आठवणींना उजाळा दिला. सोमवार, दि. २३ फेब्रुवारी रोजी राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु झालं. पहिल्याच दिवशी शोकप्रस्ताव मांडण्यात आला. यावेळी बोलताना रोहित पवारांनी एक निश्चिय सांगितला..रोहित पवार म्हणाले की, माझ्या काकांचा माझ्यावर जीव होता. मला म्हणायचे शारीरिक वजन कमी कर पण राजकीय वजन वाढव. वाढलेले केस बघून झिपऱ्या कमी करायला सांगायचे. आता आदरांजली म्हणून मी माझे केस कापले आहेत. परंतु मी माझी हेअरस्टाईच तशीच ठेवेल.. शर्टचं वरचं बटण नेहमी लावायला सांगायचे. पण आता तेही बटण मी तसंच ठेवणार आहे..RTE Admission Rule : 'आरटीई'चा नवा नियम विद्यार्थ्यांच्या मुळावर! १ किमीच्या अटीमुळे हजारो गरीब मुले शिक्षणापासून वंचित राहण्याची भीती.रोहित पवार पुढे म्हणाले, ४०-५० वर्षांनंतर मी जेव्हा माझ्या काकांना भेटेन तोपर्यंत माझ्या शर्टचं बटण असंच उघडं असेन.. त्यांची भेट घेतल्यानंतरच ते लावेन. कारण तोपर्यंत त्यांची आठवण यानिमित्ताने मला येत राहीन. जेव्हा काकांची भेट होईल तेव्हा त्यांच्यासमोर ताठ मानेने उभा राहीन.. काका पाठीवर हात ठेऊन म्हणतील, लढलास बरंका!.Atal Pension Scheme : अटल पेन्शन योजनेसाठी कोण अर्ज करू शकते आणि कोण नाही? पाहा नवे नियम.हे बोलताना रोहित पवारांना अश्रू अनावर झाले होते. ''या विमान अपघातामध्ये जो कोणी दोषी असेल त्याला तुरुंगात टाकल्याशिवाय मी स्वस्थ बसणार नाही.. मग तो आरोपी कितीही मोठा असला तरी मी शांत बसणार नाही.'' असा निश्चय रोहित पवारांनी विधानसभेत बोलून दाखवला..तसेच उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना उद्देश बोलताना रोहित पवारांनी, ''काकी तुमच्या राजकीय प्रवासात जिथे माझी मदत लागेल तिथे मी सदैव तयार असेल.'' असं आश्वासन त्यांनी शेवटी दिलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.