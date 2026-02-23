महाराष्ट्र बातम्या

Rohit Pawar: ''..तोपर्यंत मी शर्टचं वरचं बटण लावणार नाही'', विधानसभेत रोहित पवारांना अश्रू अनावर

Rohit Pawar gets emotional in Assembly, vows to keep shirt’s top button open in Ajit Pawar’s memory: ''जेव्हा काकांची भेट होईल तेव्हा त्यांच्यासमोर ताठ मानेने उभा राहीन.. काका पाठीवर हात ठेऊन म्हणतील, लढलास बरंका!''
Ajit Pawar Plane Crash: विधानसभेत बोलताना आमदार रोहित पवार भावुक झाले होते. त्यांनी काका अजित पवार यांच्या आठवणींना उजाळा दिला. सोमवार, दि. २३ फेब्रुवारी रोजी राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु झालं. पहिल्याच दिवशी शोकप्रस्ताव मांडण्यात आला. यावेळी बोलताना रोहित पवारांनी एक निश्चिय सांगितला.

