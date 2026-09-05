Rupali Zanjhad Education Journey : वडिलांच्या शिस्तीतून घडल्या बालभारतीच्या लेखिका अथक परिश्रमातून शिक्षिकेने गाठला केंद्रप्रमुखाचा प्रवास

मांजरखेडक : पाचवीत असताना एका चुकीमुळे वडिलांनी दिलेला प्रसाद एका शिक्षिकेला कायमस्वरुपी संस्मरणीय राहिला. वडिलांच्या याच कडक शिस्तीतून त्यांची जडणघडण झाली. तेथून तब्बल चोवीस वर्षानंतर बालभारतीच्या इंग्रजीच्या पुस्तकात लेकीचे नाव पाहून वडिलांनाही गहिवरून आले. रुपाली झंझाड (झोड) यांचा शिक्षण सेवक ते वऱ्हा समूह साधन केंद्राच्या केंद्र समन्वयक हा प्रवास अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. .रुपाली झंझाड यांनी २००६ मध्ये दिलालपूर (चांदूर बाजार) शाळेपासून शिक्षण सेवक म्हणून सेवा सुरू केली. पुढे प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण अमरावती येथे 'विषय सहाय्यक' आणि त्यानंतर मेळघाटातील बोबदो व ब्राह्मणवाडा थडी येथे अध्यापनाचे कार्य केले. प्रत्येक ठिकाणी आपल्या कार्याची छाप सोडत प्रगतीचा आलेख गाठला. आज वऱ्हा केंद्रातील सुमारे ५० पेक्षा जास्त शिक्षकांचे रुपाली झंझाड या नेतृत्व करीत आहेत..शिंदेंच्या भाषणावेळी समईचा भडका उडाला, मोठी हानी होणार इतक्यात...; प्रताप सरनाईकांनी 'अशी' विझवली आग.शिक्षिका म्हणून काम करत असताना याच कालावधीत त्यांनी स्वतःच्या शिक्षणाचा आलेख सतत उंचावत चार विषयात पदव्युत्तर पदवी, सेट व सध्या शिक्षण मध्ये पी.एच.डी अंतर्गत संशोधन कार्य करत आहेत. शिक्षण क्षेत्रात अनोखी ओळख शिक्षक म्हणून कार्य करत असताना अचानक प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण अमरावती येथे इंग्रजी विषय करिता विषय सहाय्यक पदावर सेवेची संधी मिळाली..या संधीचे सोने करत त्यांनी महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे, बालभारती व प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण (आंग्लभाषा) छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) या तीन राज्यस्तरीय संस्था अंतर्गत सेतू अभ्यासक्रम निर्मिती, दीक्षा प्लॅटफॉर्म, नवोपक्रम, तेजस उपक्रम तसेच इंग्रजी भाषेतील विविध उपक्रमात सक्रिय सहभाग नोंदवून तज्ज्ञ मार्गदर्शक म्हणून आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे..Koyna Dam Water Level : कोयना धरण 100 टक्के भरले! धरणातून 1,050 क्युसेक विसर्ग सुरू; कृष्णा-कोयना नदीकाठच्या नागरिकांना खबरदारीचं आवाहन.मेळघाटातील सेवा संस्मरणीय सपाट भागापेक्षा दुर्गम भागात काम करणे कायम आव्हानात्मक आहे. स्वतःच्या लहान मुलाच्या संगोपनासोबत शाळेतील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता कायम राखण्यावर त्यांनी कायम भर दिला. मेळघाटातील विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त साहित्य मिळवून देत इंग्रजी बोलण्याचे कौशल्य प्राप्त करून दिले. मेळघाटातील शैक्षणिक अनुभवावर आधारित पुस्तक लेखनाचे कार्य सुरू आहे. मेळघाटातील अनेक अनुभव बालभारतीच्या लेखन कार्यात उपयोगी पडत असल्याचे रुपाली झंझाड सांगतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.