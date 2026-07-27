Sahasrakund Waterfall Remains Dry: जुलैअखेरही प्रसिद्ध सहस्रकुंड धबधबा कोरडाच, तर ‘सीता न्हाणी’ धबधबा प्रवाही

ईस्लापूर: जुलै महिना संपत आला, तरी किनवट तालुक्यातील प्रसिद्ध सहस्रकुंड धबधबा अद्यापही पूर्ण क्षमतेने प्रवाहित झालेला नसल्याने राज्यासह परराज्यातून येणाऱ्या पर्यटकांमध्ये मोठी निराशा पसरली आहे. दरवर्षी पावसाळ्याच्या सुरवातीलाच रौद्ररूप धारण करणारा सहस्रकुंड धबधबा यंदा मात्र शांत असून, निसर्गप्रेमींना अपेक्षित दृश्य पाहायला मिळत नसल्याने पर्यटनावरही परिणाम होत आहे. .ईस्लापूरपासून काही किलोमीटर अंतरावर पैनगंगा नदीवरील सहस्रकुंड धबधबा हा मराठवाड्यातील प्रमुख पर्यटनस्थळांपैकी एक आहे. जुलै महिन्यात या ठिकाणी हजारो पर्यटक धबधब्याचे विहंगम दृश्य पाहण्यासाठी येतात. गेल्यावर्षी जुलै महिन्यात मुसळधार पावसामुळे पैनगंगा नदी दुथडी भरून वाहत होती आणि सहस्रकुंड धबधबा सहस्रधारांनी कोसळत असल्याचे मनमोहक दृश्य पाहायला मिळाले होते..Yavatmal Farmer Tragedy: कर्जमाफीच्या यादीत नाव नाही म्हणून शेतकऱ्याने संपविले जीवन.त्यामुळे पर्यटकांची मोठी गर्दी झाली होती. मात्र, यावर्षी पुरेसा पाऊस न झाल्याने पैनगंगा नदीतील पाण्याची पातळी वाढलेली नाही. परिणामी सहस्रकुंड धबधब्याला अपेक्षित प्रवाह मिळालेला नसून, धबधब्याचे रौद्ररूप अद्याप दिसून आलेले नाही. त्यामुळे दूरदूरवरून येणाऱ्या पर्यटकांची निराशा होत असून, स्थानिक व्यावसायिकांनाही त्याचा फटका बसत आहे. हवामानातील बदल आणि कमी झालेला पाऊस पाहता शेतकऱ्यांमध्येही चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.‘सीता न्हाणी’ धबधबा प्रवाहीखुलताबाद तालुक्यातील म्हैसमाळ परिसरात रविवारी (ता. २६) झालेल्या जोरदार पावसामुळे जगप्रसिद्ध वेरूळ लेणी परिसराने पुन्हा एकदा निसर्गाचे विलोभनीय रूप धारण केले. पावसामुळे लेणी क्रमांक २९ जवळील ऐतिहासिक ‘सीता न्हाणी’ धबधबा प्रवाही झाला असून, परिसरातील लहान-मोठ्यांसह सर्व झरे तुडुंब भरून वाहू लागले आहेत. .Nagpur Loan Waiver: ‘डॅशबोर्ड’च्या जाळ्यात अडकलेय पात्र शेतकरी; कर्जमाफीची आकडेवारी कधी कळणार; ३८ हजार शेतकऱ्यांची माहिती शासनाकडे सादर.शनिवार-रविवारच्या सुटीचा लाभ घेत हजारो निसर्गप्रेमी आणि पर्यटकांनी वेरूळ व म्हैसमाळ परिसरात मोठी गर्दी केली. लेणी क्रमांक २९ च्या वरील भागात असलेला ‘जोगेश्वरी सातकुंड’ परिसर ऐतिहासिक तसेच नैसर्गिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. येथून वाहणारा जलप्रवाह थेट ‘सीता न्हाणी’ धबधब्याच्या रूपाने खाली कोसळतो. शेकडो वर्षांपूर्वी लेण्यांची निर्मिती करताना पाण्याच्या प्रवाहाची दिशा, वेग आणि खडकांची धूप लक्षात घेऊन प्राचीन शिल्पकारांनी नैसर्गिक जलनिचरा प्रणाली विकसित केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.