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Education Scholarship: विद्यार्थ्यांना मिळणार परदेशातील शिष्यवृत्ती सकाळ इंडिया फाऊंडेशनचा उपक्रम; ३० जूनपर्यंत अर्ज करता येणार

परदेशात पदव्युत्तर शिक्षण व देशात पीएच.डी. करणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी ‘सकाळ इंडिया फाऊंडेशन’कडून प्रत्येकी १ लाख रुपयांची बिनव्याजी कर्जाऊ शिष्यवृत्ती; ३० जून २०२६ पर्यंत ऑनलाईन अर्जाची सुविधा
Sakal India Foundation

Global Academic Grants: Sakal India Foundation Launches Interest-Free Loan Scholarships for 2026-27

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : देशात पीएच. डी. करण्यासाठी किंवा परदेशी पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी १ लाख रुपयांची बिनव्याजी कर्जाऊ शिष्यवृत्ती ‘सकाळ इंडिया फाऊंडेशन’तर्फे देण्यात येणार आहे. सुमारे ५० विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. त्यासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन फाऊंडेशनतर्फे विद्यार्थ्यांना करण्यात आले आहे.

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