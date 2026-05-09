Sakal India Foundation Scholarship: सकाळ इंडिया फाउंडेशनच्या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्याचे विद्यार्थ्यांना आवाहन

पुणे : परदेशात पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या किंवा देशात पीएच. डी. करण्यासाठी भारतीय विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी १ लाख रुपयांची बिनव्याजी कर्जाऊ शिष्यवृत्ती ‘सकाळ इंडिया फाऊंडेशन’तर्फे देण्यात येणार आहे. सुमारे ५० विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. त्यासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन फाऊंडेशनतर्फे विद्यार्थ्यांना करण्यात आले आहे..फाउंडेशनने शैक्षणिक कार्यामधील आपला ६० वर्षांचा प्रदीर्घ प्रवास २०१९-२० मध्ये पूर्ण केला आहे. फाऊंडेशनचे हे ६७ वे वर्ष आहे. २०२२-२३ पासून शिष्यवृत्तीची रक्कम १ लाख रुपये करण्यात आली आहे. ज्या भारतीय पदवीधारक विद्यार्थ्यांना भारताबाहेरील विद्यापीठांकडून किंवा संशोधन संस्थेकडून किमान एक वर्षाच्या अभ्यासक्रमासाठी (२०२६-२७ ) प्रवेश दिल्याबद्दलचे लेखी पत्र मिळाले असेल किंवा जे पदवीधर भारतातील विद्यापीठांमध्ये, राष्ट्रीय संशोधन संस्थेमध्ये पीएच. डी.च्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश दिल्याबद्दलचे २०२४ किंवा त्या पूर्वीचे विद्यापीठाचे, राष्ट्रीय संशोधन संस्थेचे लेखी पत्र प्राप्त झाले असेल, फक्त असेच विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीकरीता पात्र समजले जातील..बिनव्याजी कर्जाऊ शिष्यवृत्तीची रक्कम प्राप्त झालेल्या विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीची परतफेड २ वर्षात किंवा त्या आधी करणे बंधनकारक आहे .वृत्तपत्र व्यवसायाचे पदव्युत्तर किंवा पीएच. डी. चे शिक्षण घेणाऱ्या तसेच वरील पात्रता अट पुरी करणाऱ्या शिष्यवृत्तीकरीता निवड झालेल्या विद्यार्थ्यास १० हजार रुपये परतफेड न करण्याच्या अटीवर मंजूर केले जातील. शिष्यवृत्तीसाठी सर्व पात्र विद्यार्थी फाऊंडेशनच्या पुढे नमूद केलेल्या संकेतस्थळावरून ऑनलाईन अर्ज भरू शकतात. - ww.sakalindiafoundation.com या संकेतस्थळावर शिष्यवृत्तीचे अर्ज ११ मे ते ३० जून २०२६ या कालावधीत उपलब्ध असतील..अधिक माहितीसाठी संपर्क :सकाळ इंडिया फाऊंडेशन, सकाळ ऑफिस बिल्डिंग, ५९५ बुधवार पेठ, पुणे ४११००२.संपर्क क्रमांक : ०२० ६६०३५९३५ / ९८८१४००९१६ई-मेल : contactus@sakalindiafoundation.org / sakalindiafoundation@esakal.com.पोलिस पाल्यांसाठी शिष्यवृत्ती‘सकाळ इंडिया फाऊंडेशन’ने फाऊंडेशनच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षांपासून ( २००९-१०) कै. लक्ष्मण विष्णू केळकर आणि कै. उषा लक्ष्मण केळकर यांच्या नावाने पोलिसांच्या पाल्यांसाठी तसेच महाराष्ट्र राज्य कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसाठीही शिष्यवृत्ती सुरु केली आहे. बिनव्याजी कर्जाऊ शिष्यवृत्तीसाठी काही जागा या मुलांसाठी राखीव आहेत. ज्या पोलिसांच्या पाल्यांना परदेशातील विद्यापीठातील प्रवेश मिळाला आहे, अशा विद्यार्थ्यांनी ‘केळकर शिष्यवृत्तीसाठी’ अर्ज करावा, असे आवाहन सकाळ इंडिया फाऊंडेशन तर्फे करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.