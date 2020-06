"सकाळ'ची लेखमाला ठरली ऑनलाइन शिक्षणाला निमित्त 

सोलापूर ः मागील चार वर्षांपूर्वी "सकाळ'ने "माझी शाळा, गुणवत्तापूर्ण शाळा' ही जिल्हा परिषदेच्या शाळांची वृत्तमालिका प्रसिद्ध केली होती. त्या वृत्तमालेची दखल राज्यभर घेण्यात आली. सोलापुरातील प्रिसिजन कंपनीच्यावतीने या मालिकेमुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळांना ई-लर्निंग किट दिले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आता ऑनलाइन शिक्षणाच्या काळात ऑनलाइन तंत्रज्ञान हाताळणे सोपे झाले आहे. "सकाळ'च्या उपक्रमात सर फाउंडेशनचे नेटवर्क सोबत होते. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणाऱ्या शाळांच्या माध्यमातून पुढे सोलापूरचा ई-लर्निंग पॅटर्न जन्मास आला. आज गेल्या तीन वर्षांत हा ई-लर्निंग प्रकल्प रुजला, रुळला आणि बहरलाही. चार टप्प्यांच्या माध्यमातून 150 हून अधिक ई-लर्निंग क्‍लास तयार झाले. या शाळातील ई-लर्निंग किटमध्ये काळानुसार तंत्रज्ञान बदलत गेले. त्या बदलानुसार साहित्यही दिले. नुसतेच साहित्य देऊन न थांबता वेळोवेळी शिक्षकांना प्रशिक्षण देऊन अपडेट आणि अपग्रेड ठेवले. कोरोनाच्या महाभयंकर विळख्यात सगळे जग अडकले आहे. त्यात शिक्षण क्षेत्रदेखील खूप मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाले आहे. अनेकांच्या मनात हे शैक्षणिक वर्ष आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य कसे असेल? यासंदर्भात प्रश्‍न पडलेला आहे. पण या ई-लर्निंग प्रकल्पामुळे मुलांचा संगणक हाताळण्याचा सराव झाला. तंत्रज्ञान त्यांना बऱ्यापैकी अवगत झाले. त्याचा आता फायदा होत आहे. ई-लर्निंग, ऑनलाइन शाळा, इंटरॅक्‍टिव्ह लर्निंग, ऑनलाइन टेस्ट, व्हर्च्युअल फील्ड ट्रीप, व्हर्च्युअल क्‍लास, झूम मीटिंग, फेसबुक लाइव्ह, ट्रेनिंग फ्रॉम होम, लर्निंग फ्रॉम होम, यूट्यूबसाठी व्हिडिओ निर्मिती या इतरांना नवख्या वाटणाऱ्या शिक्षणातील संकल्पना येथील विद्यार्थी, शिक्षक व शाळा यांना मात्र अगदीच परिचयाच्या झाल्या आहेत. अगदी सराईतपणे या सगळ्या गोष्टी शाळांमध्ये राबविण्यात येतात. त्यामुळे तुलनेत येथील शाळांमधील मुलांची शालेय प्रगती या काळातही निरंतर चालूच आहे. यापुढेही नवनवीन गोष्टी करण्याची व शिकण्याची सकारात्मक मानसिकता या शाळांमध्ये, शाळेतील शिक्षक व विद्यार्थ्यांमध्ये तयार झाली आहे. भविष्यातील शिक्षणात येणारे न्यू नॉर्मल आजच हे सर्वजण जाणून आहेत.

Web Title: Sakal's article became an occasion for online education