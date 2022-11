मुंबई : महिला पत्रकाराशी बोलताना टिकली-कुंकू लावण्याचा आग्रह धरणाऱ्या शिवप्रतिष्ठान संघटनेचे प्रमुख संभाजी भिडे यांना राज्य महिला आयोगानं कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आहे. या नोटिशीला आात भिडे उत्तर देणार आहेत. यासाठी महिला आयोगाला त्यांनी दहा दिवसांच्या कालावधीची विनंती केली आहे. (Sambhaji Bhide Will answer the Tikli case Sambhaji Bhide told time to the State Women Commission)

राज्य महिला आयोगाच्या प्रमुख रुपाली चाकणकर यांनी याबाबत ट्विट करत माहिती दिली. त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं की, "महिला पत्रकाराचा टिकली लावली नाही म्हणून अवमान करणाऱ्या संभाजी भिडेंनी आपल्या वक्तव्याचा खुलासा करावा अशी नोटीस राज्य महिला आयोगाकडून बजावण्यात आली होती. आयोगाने पाठवलेल्या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी मला १० दिवसांचा अवधी मिळावा असा विनंती अर्ज संभाजी भिडे यांनी कार्यालयाकडे केला आहे.