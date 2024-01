Sangli Lok Sabha Election: काँग्रेससने खेळला हुकमी एक्का! लोकसभेची निवडणूक ठरवणार सांगलीची पाटीलकी

Sangli Lok Sabha Election: लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत, त्यामुळे सर्वच पक्ष जोरदार तयारीला लागलेत. आपले आहे ते मतदारसंघ टिकवून ठेवणं आणि नव्या मतदारसंघात मुसंडी मारणं हे मोठं आव्हान पक्षांसमोर आहे. या सगळ्यात सांगली लोकसभा नेहमीच चर्चेचा विषय असतो. आणि यंदाही ही निवडणूक २ पाटलांमुळे गुंतागुंतीची पण रंगतदार ठरणार आहे. सांगलीचं राजकारण नेमकं काय? भाजप आपली जागा कायम ठेवणार की काँग्रेस मुसंडी मारणार? हे समजून घेऊया. (What exactly is the politics of Sangli?)