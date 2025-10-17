Maharashtra Politics : महाविकास आघाडीत मनसेचा प्रवेश नाही, काँग्रेसशी चांगला संवाद : संजय राऊत

मुंबई : मनसेच्या महाविकास आघाडीतील प्रवेशावरून सुरू असलेल्या काँग्रेस आणि शिवसेना (उद्धव बळासाहेब ठाकरे) पक्षामधील कथित वादावर खासदार संजय राऊत यांनी अखेर पडदा टाकला. काँग्रेसशी आमचा चांगला संवाद सुरु आहे. सध्या सुरू असलेल्या चर्चांमध्ये कोणतेही तथ्य नसल्याचा खुलासा राऊत यांनी केला..काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ माझे चांगले मित्र आहेत. काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांकडे त्यांची तक्रार करण्यासाठी कोणतेही पत्र लिहिले नसल्याचे स्पष्टीकरण राऊत यांनी दिले आहे. महाविकास आघाडीमध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला (मनसे) घेण्यासाठी सपकाळ यांचा विरोध आहे. त्यामुळेच निवडणूक आयोगाच्या महाविकास आघाडी आणि सहयोगी पक्षांच्या बैठकीला ते उपस्थित राहिले नाहीत..Bhoom Crime : चिंचपूरमध्ये गर्भवती महिलेचा जबरदस्तीने गर्भपात, डॉक्टर अटकेत; भूम तालुक्यातील धक्कादायक घटना.त्यामुळे राऊत यांनी काँग्रेस श्रेष्ठींकडे त्यांची तक्रार करण्यासाठी पत्र लिहिल्याची चर्चा सुरु झाली होती. त्यावरुन सपकाळ यांनीही त्यांनी भूमिका मांडली. ते म्हणाले, ‘‘निवडणूक आयोगाकडे गेलेले शिष्टमंडळ हे मतदार याद्यातील गैरप्रकार व एकूणच निवडणूक प्रक्रियेतील दोष यासंदर्भात होते. यात कोणत्या पक्षाला आघाडी वा युतीत सहभागी करून घेण्याचा मुद्दा नव्हता.’’ मनसेचा महाविकास आघाडीमध्ये समावेश करण्याच्या भूमिकेविषयी ते म्हणाले, की मनसेकडून आघाडीविषयी प्रस्ताव अद्याप आलेला नाही, त्यामुळे त्यावर भाष्य करणे उचित होणार नाही..निवडणूक आयोगाबरोबरील बैठकीला तुम्ही उपस्थित न राहिल्याने हा वाद सुरु झाला का या प्रश्नावर सपकाळ यांनी निवडणूक ‘आयोगाकडे जाणाऱ्या शिष्टमंडळात काँग्रेसचे कोणते नेते सहभागी होणार आहेत, हे प्रभारी रमेश चेन्निथला यांनी स्पष्ट केले होते. त्यानुसार ज्येष्ठ नेते, काँग्रेस कार्यकारी समितीचे सदस्य बाळासाहेब थोरात, विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार आणि मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्ष खासदार वर्षा गायकवाड आदी सहभागी झाले होते. दिल्लीत पक्षश्रेष्ठींकडे माझी बैठक ठरलेली असल्याने मी दिल्लीला गेलो होतो. त्यामुळे काही तक्रार करण्याचा प्रश्न नाही,’ असा खुलासा केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.