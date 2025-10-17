महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Politics : महाविकास आघाडीत मनसेचा प्रवेश नाही, काँग्रेसशी चांगला संवाद : संजय राऊत

The Alleged Rift Over MNS Entry : मनसेच्या महाविकास आघाडीतील (MVA) संभाव्य प्रवेशावरून काँग्रेस आणि शिवसेना (UBT) मध्ये कथित वाद सुरू असल्याच्या चर्चेवर खासदार संजय राऊत यांनी पडदा टाकला असून, काँग्रेससोबत चांगला संवाद असल्याचे स्पष्ट करत, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनीही गैरसमज दूर केले.
Sanjay Raut Denies Writing to Congress High Command Against Harshvardhan Sapkal Over MNS Entry.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : मनसेच्या महाविकास आघाडीतील प्रवेशावरून सुरू असलेल्या काँग्रेस आणि शिवसेना (उद्धव बळासाहेब ठाकरे) पक्षामधील कथित वादावर खासदार संजय राऊत यांनी अखेर पडदा टाकला. काँग्रेसशी आमचा चांगला संवाद सुरु आहे. सध्या सुरू असलेल्या चर्चांमध्ये कोणतेही तथ्य नसल्याचा खुलासा राऊत यांनी केला.

