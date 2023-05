Raut Vs NCP: अन् आता संजय राऊत म्हणतायत, 'शरद पवार आमच्या सर्वांचे नेते...'

राज्याच्या राजकीय वर्तुळात सध्या राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार आणि शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्यात सुरु असलेले वाद सध्या चर्चेत आहेत. दरम्यान, शरद पवार आमच्या सर्वांचे नेते, असे वक्तव्य संजय राऊत यांनी केल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चेला उत आला आहे. (sanjay raut on sharad pawar statement after pawar says Over Saamana Editorial )

संजय राऊत यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार पक्षाला नवं नेतृत्व देण्यात अपयशी ठरल्याची टीका पक्षाचं मुखपत्र सामनातून केली. यानंतर शरद पवार यांनी सामनाच्या अग्रलेखाला महत्त्व देत नसल्याचं वक्तव्य केलं. आता पवारांच्या याच टीकेला संजय राऊतांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे.

काय म्हणाले संजय राऊत?

चांगली गोष्ट आहे, शरद पवार सामनाला महत्त्व देत नाही म्हणाले. मात्र, मी कुठे म्हणतो सामनाला महत्त्व द्या. शरद पवार आमच्या सर्वांचे नेते आहेत.

राऊतांच्या टीकेला शरद पवार काय उत्तर दिल होतं?

सामनातील अग्रलेखाला आम्ही महत्त्व देत नाही. त्यांना काहीही लिहू दे. आम्ही आमचं काम करत असतो. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये आम्ही काय करतो, हे त्यांना माहिती नसतं. मात्र, आम्ही काय करतो हे आम्हाला ठाऊक असतं. पक्षातील अनेकांना कॅबिनेट मंत्री करुन संधी दिली. आम्ही कुणाला संधी दिली आणि काय केलं हे जाहिर करत नाही. त्यामुळे कुणी आमच्यावर टीका केली तर दुर्लक्ष करतो. आम्ही कधी प्रसिद्धी नाही करत.