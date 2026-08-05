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Santosh Deshmukh Case: वाल्मिक कराडला बीडच्या जेलमध्ये विशेष सुविधा; खासदार सुप्रिया सुळेंनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली मोठी मागणी

Beed Jail VIP Facilities Controversy: दोन दिवसांपूर्वीच बीडचे खासदार बजरंग सोनवणे यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेऊन या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
Santosh Deshmukh Case

Walmik Karad to Nagpur Central Jail

esakal

संतोष कानडे
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Walmik Karad News: बीडच्या मस्साजोगचे मयत सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येप्रकरणातला मुख्य आरोपी वाल्मिक कराड याचे कारनामे संपायचं नाव घेत नाहीत. बीडच्या जेलमध्ये असलेला वाल्मिक कराड स्वतःला विशेष सुविधा घेत असल्याचा आरोप होतोय. अशा तक्रारी यापूर्वीदेखील झालेल्या आहेत. मात्र आता खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आक्रमकपणे हा मुद्दा उपस्थित केलाय.

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