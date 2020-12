सरपंचपदाचे आरक्षण 25 जानेवारीला ! 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींसाठी 15 जानेवारीला मतदान

सोलापूर : राज्यातील 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींसाठी 15 जानेवारीला मतदान होत आहे. राज्य सरकारने 16 डिसेंबरला जाहीर होणारे गावनिहाय सरपंच आरक्षणाचा कार्यक्रम बदलून निवडणुकीनंतर आरक्षण जाहीर करण्याचे आदेश काढले आहेत. दरम्यान, 18 जानेवारीला मतमोजणी झाल्यानंतर 21 जानेवारीनंतर 30 दिवसांत सरंपचपदांचे आरक्षण जाहीर करणे, सरपंच निवडीचा कार्यक्रम पूर्ण करुन पहिली ग्रामसभा घ्यावी, असे आदेश ग्रामविकास विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर 25 जानेवारीला सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर केले जाणार आहे. ग्रामपंचायतींचा नियोजित कार्यक्रम... निवडणूक होणाऱ्या ग्रामपंचायती

14,234

अर्ज भरण्याची मुदत

30 डिसेंबर

मतदान

15 जानेवारी

मतमोजणी

18 जानेवारी

नूतन सरपंचांची पहिली मासिक सभा

21 फेब्रवारीपर्यंत निवडणुकीपूर्वी सरपंचपदांचे आरक्षण जाहीर केल्यानंतर पद मिळविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर घोडेबाजार चालतो. तर अनेकदा खोटी जात प्रमाणपत्रेही सादर केली जातात. हा अनुभव पाहून ग्रामविकास विभागाने निवडणुकीपूर्वी जाहीर केले जाणारे सरपंचपदांचे आरक्षण पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता स्थापन झाल्यानंतर गावोगावी सरपंचपदासाठी संघर्ष निर्माण होईल आणि त्याचा लाभ विरोधकांना होईल म्हणून असा निर्णय घेतल्याचीही चर्चा आहे. निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर सरपंचपदाच्या आरक्षणाचे परिपत्रक निघाले. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी संपूर्ण तयारी करुन तहसिलदारांना आरक्षणांसबंधीच्या सूचनाही दिल्या. मात्र, ग्रामविकास विभागाने तत्काळ दुसरे परिपत्रक काढून सरपंचपदांचे आरक्षण निवडणुकीनंतर जाहीर करण्याचे निर्देश दिले. मतमोजणी झाल्यानंतर पुढील तीन दिवसांत जिल्हाधिकाऱ्यांकडून विजयी उमेदवारांना प्रमाणपत्र मिळेल. त्यानंतर पुढील तीन दिवसांत आरक्षणाची नोटीस काढून 25 जानेवारीला सरंपचपदाचे आरक्षण जाहीर होईल. त्यासंबंधीचा निर्णय जिल्हाधिकारी घेतील, अशी माहिती राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रिफ यांनी 'सकाळ'शी बोलताना दिली. 'ग्रामविकास'ने दिले नवे आदेश

31 डिसेंबरला इच्छुकांच्या अर्जांची छाननी झाल्यानंतर अर्ज माघार, चिन्ह वाटपचा कार्यक्रम होईल. ग्रामपंचायतींसाठी मतदान, मतमोजणी झाल्यानंतर 21 जानेवारीनंतर ग्रामपंचायतनिहाय सरपंचपदांचे आरक्षण जाहीर करावे. आरक्षण जाहीर केल्यानंतर सरपंचपदांसाठी नामनिर्देशन पत्र घेणे, अर्जांची छाननी, सरपंचपदांची निवड हा संपूर्ण कार्यक्रम मतमोजणीनंतर 30 दिवसांत पार पाडावा. 22 जानेवारीपासून पुढील 30 दिवसांत सरपंच निवड होऊन नुतन सरपंचांची पहिली ग्रामसभा व्हायला हवी, असे आदेश ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव एल. एस. माळी यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

