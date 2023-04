सावरकरांचा जन्मदिवस "वीर स्मरण दिन"म्हणून साजरा करा; शिंदे गटाच्या बड्या नेत्याची मागणी

By

स्वातंत्र्यवीर वि. दा. सावरकर यांचा जन्मदिवस "वीर स्मरण दिन"म्हणून साजरा करावा अशी मागणी मंत्री उदय सांमत यांनी केली आहे. इतकेच नव्हे तर त्यांनी यांसदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदनदेखील दिले आहे. (Savarkar's birthday should be celebrated as vir smarana din Udaya Samantha demands )

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सावरकरांसंदर्भात वादग्रस्त वक्तव्य केल्यानंतर उदय सामंत यांनी आक्रमक भूमिका मांडली होती. सावरकर यांच्याविषयी माहिती न घेता, त्यांच्या योगदानाचा अभ्यास न करता त्यांचा जाणीवपूर्वक अपमान करणाऱ्या राहुल गांधी यांनी सावरकर अंदमानातील ज्या कोठडीत होते त्या कोठडीत राहून दाखवावे; आम्ही त्यांचा नागरी सत्कार करू, असे आवाहन सामंत यांनी राहुल गांधी यांना केले आहे.

तर एका बैठकीत राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी सावरकरांचे विविध क्षेत्रातील योगदान लक्षात घेता त्यांना माफीवीर म्हणून संबोधणे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त केले. त्यावर राहुल गांधी यांनी, माझ्या टीकेने कुणाच्या भावना दुखावल्या असतील तर मी टीका करणार नाही, अशी भूमिका मांडल्याची चर्चा आहे.