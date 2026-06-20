Maharashtra: १९ वर्षीय तरुणी ५५ वर्षीय शिक्षकाच्या प्रेमात, गावकऱ्यांची शिक्षकाला मारहाण; पोलिसांसमोर म्हणाली, मी...

बांदा: सावंतवाडी तालुक्यातील एका गावातील माध्यमिक शाळेत आज सकाळी धक्कादायक प्रकार घडला. एका १९ वर्षीय तरुणीला पळवून नेल्याच्या संशयावरून संतप्त ग्रामस्थांच्या जमावाने थेट शाळेत घुसून ५५ वर्षीय शिक्षकाला बेदम चोप दिला. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणली. प्राथमिक माहितीनुसार, मुलगी काही दिवसांपूर्वी बेपत्ता झाली होती. संबंधित शिक्षकानेच तिला पळवून नेल्याचा गंभीर आरोप करत ग्रामस्थ आक्रमक झाले. .ही बातमी गावात वाऱ्यासारखी पसरली आणि पाहता पाहता संतप्त ग्रामस्थांचा जमाव थेट शाळेत पोहोचला. या जमावाने संबंधित शिक्षकाला वर्गाच्या बाहेर बोलावले व विचारणा करुन चोप दिला. संतप्त जमावासमोर हा शिक्षक पूर्णपणे हतबल झाला होता. घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत शिक्षकाला जमावाच्या तावडीतून सोडवले आणि पोलीस ठाण्यात आणले. त्यानंतर पोलिसांनी बेपत्ता तरुणी आणि संबंधित शिक्षक या दोघांनाही समोरासमोर आणून त्यांची कसून चौकशी केली..PM Kisan Yojna: बळीराजाच्या खात्यात ‘सन्मान’चा वर्षाव! ‘पीएम किसान’च्या २३व्या हप्त्याचे आज वितरण; ३१ कोटी ४४ लाख होणार जमा.चौकशीदरम्यान एक मोठा अनपेक्षित खुलासा झाला. ‘मी आई-वडिलांकडे जाणार नसून, शिक्षकासोबतच जाणार आहे, ’ असा स्पष्ट निर्णय संबंधित तरुणीने पोलिसांसमोर घेतला. इतकेच नव्हे तर तिने या संदर्भातील आपले लेखी जबाबही पोलिसात लिहून दिले आहे. तरुणी कायद्यानुसार सज्ञान असल्याचे समोर आले आहे. याबाबत पोलिस अधिकारी यांनी युवतीच्या नातेवाईकांना सांगितले. यामुळे उपस्थित ग्रामस्थ अधिकच संतप्त झाले. यावर पोलिसांनी ग्रामस्थांना कडक शब्दांत सुनावले..‘‘संबंधित मुलगी ही सज्ञान असून तिने स्वतःचा निर्णय स्वतः घेतला आहे. कायद्यानुसार ती तिच्या इच्छेने जाण्यास मुक्त आहे. असे असतानाही जर कोणी कायदा हातात घेण्याचा प्रयत्न केला, किंवा शिक्षकावर पुन्हा हल्ला केला, तर संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, ” असा कडक इशारा पोलिसांनी उपस्थित ग्रामस्थांना दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.