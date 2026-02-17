Farmer News: शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठीच्या विशेष कृती दलासोबत शेतकरी कृती समितीचे एसबी पाटील यांची चर्चा

पुणेः शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी आयुक्तालयाने पुढाकार घेऊन विशेष कृती दलाची स्थापना केली आहे. कृतीदलाचे अध्यक्ष रफीक नाईकवाडी (संचालक, विस्तार व प्रशिक्षण) व सदस्य सुनील बोरकर (संचालक,आत्मा) यांच्यासोबत शेतकरी कृती समितीच्यावतीने एसबी पाटील यांनी चर्चा केली. त्यात राज्यातील बँकांनी रिझर्व्ह बँकेच्या मास्टर सर्क्युलरनुसार आजपर्यंत कधीही नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात नियम न पाळल्याने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढवल्या आहेत. शेतकऱ्यांचा सिबीलदेखील बँकांनी खराब केला. बँकांनी नियमांचे पालन करावे यासाठी उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाने अंतरिम आदेश दिले आहेत. फक्त त्याची अंमलबजावणी झाली तरी शासनावरील खूप मोठा भार कमी होईल व आत्महत्या कमी होतील, असे मुद्दे एसबी पाटील यांनी मांडले..शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी शेतकरी चळवळींनी खूप भांडून पिक विमा योजना सुरू करायला सरकारला भाग पाडले होते. त्या योजनेतदेखील दुरुस्तीची गरज आहे, परंतु लबाड चोरांच्या भीतीने त्यातील प्रमुख तीन ट्रिगर रद्द केल्याने योजनेतील आत्माच काढून घेतला. आताची योजना म्हणजे केवळ NDRF/SDRF चे नुकसान भरपाईचे निकष एवढाच दिलासा शेतकऱ्यांना मिळतो. त्यात पीकविमा कंपनीच्या रुपाने भागीदार वाढला आहे. त्यामुळेच खरीप/रब्बी पीक विमा योजना पूर्ववत करावी, त्यातील काही दुरुस्त्यादेखील दलाला सुचवण्यात आल्या. अन्यथा आत्महत्या कमी होण्याऐवजी वाढतील, अशी भीतीदेखील त्यांनी व्यक्त केली..तसेच योग्य निविष्ठांचा व कीटकनाशकांचा मर्यादित वापर करून उत्पादन कसे वाढेल यासाठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणेसाठी विशेष मोहीम राबविण्यात यावी, बोगस खते ,बियाणे व कीटकनाशक यांचेवर बंधन आणून उत्पादन खर्च कमी कसा होईल, यासाठी प्रयत्न करण्याबाबही चर्चा झाली..विशेष म्हणजे कृती दल याबाबत अजून सविस्तर चर्चा करणेसाठी वेळ देणार आहे, जेणेकरून सरकारला चांगला अहवाल देता येईल असा विश्वास अध्यक्ष नाईकवडी यांनी व्यक्त केला. यावेळी डॉ. मेघना केळकर (कृषी सहसंचालक), बाबासाहेब जेजुरकर (कृषी सहसंचालक) हे उपस्थित होते. त्यांनीदेखील या चर्चेत सहभाग घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.