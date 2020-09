अव्वर सचिव म्हणाले ! 'एमपीएससी'ची परीक्षा ठरलेल्या तारखेलाच

सोलापूर : कोरोनामुळे दोनवेळा पुढे ढकलेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा आता मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीमुळे थांबणार की काय, असा प्रश्‍न लाखों परीक्षार्थींना पडला आहे. मात्र, आयोगाने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार परीक्षा होतील, असा विश्‍वास सामान्य प्रशासन विभागाचे अव्वर सचिव डॉ. राजेंद्र वाघ यांनी 'सकाळ'शी बोलताना स्पष्ट केले. ठळक बाबी... आयोगाने दिलेल्या मुदतीत नऊ हजार विद्यार्थ्यांनी बदलले परीक्षा केंद्र

राज्यातील 36 जिल्ह्यांमधील आठशे परीक्षा केंद्रांवर होणार राज्य सेवेची पूर्व परीक्षा

राज्य सेवेच्या पूर्व परीक्षेसाठी अडीच लाख परीक्षार्थी; परीक्षेचे वेळापत्रक यापूर्वीच जाहीर

कोरोनामुळे सोशल डिस्टन्सिंचे केले जाणार पालन; एका खोलीत 24 विद्यार्थीच देणार परीक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने जाहीर केलेले परीक्षेचे वेळापत्रक कोरोनाचा संसर्ग वाढू लागल्याच्या कारणास्तव दोनवेळा पुढे ढकलले. 20 सप्टेंबरला परीक्षा नियोजित होती, मात्र मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर आयोगाने फेर वेळापत्रक जाहीर केले. त्यानुसार आता 11 ऑक्‍टोबरला राज्य सेवेची पूर्व परीक्षा होणार आहे. तर 22 नोव्हेंबरला कम्बाईन परीक्षा आणि 1 नोव्हेंबरला अभियांत्रिकीची परीक्षा घेतली जाणार आहे. तत्पूर्वी, राज्य सेवेची पूर्व परीक्षा देणाऱ्या सर्वच विद्यार्थ्यांना त्यांच्या सोयीनुसार त्यांच्याच जिल्ह्यात परीक्षा देण्याची संधी उपलब्ध करुन द्यावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्र स्टूडंट्‌स राईट असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष उमेश कोर्राम यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या माध्यमातून मॅटकडे धाव घेतली आहे. त्याच्यावरील निर्णयाची उत्सुकता आहे. दरम्यान, आयोगाने मार्च 2020 मध्ये काढलेल्या प्रश्‍नपत्रिकांमधील काही प्रश्‍नांचे संदर्भ बदलण्यापूर्वी परीक्षा घेणे आवश्‍यक आहे. अन्यथा पुन्हा नव्याने सर्व प्रक्रिया करावी लागणार आहे. त्यामुळे परीक्षा ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार घेण्याचे नियोजन आयोगाने केल्याचेही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अव्वर सचिव डॉ. वाघ म्हणाले...

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. 30 नाव्हेंबर 2018 नंतर 'एसईबीसी' या प्रवर्गातून किती पदांची भरती झाली, राज्य शासनाच्या कोणकोणत्या विभागांनी पदांची जाहिराती काढल्या आणि त्याची सद्यस्थिती काय आहे, याची माहिती संबंधित विभागांकडून मागविली आहे. त्याची माहिती आता न्यायालयात सादर केली जाईल. परंतु, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा यापूर्वीच जाहीर झाल्याने ती परीक्षा ठरलेल्या वेळापत्रकानुसारच होईल.

