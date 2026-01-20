School Holiday Today: आज कोणत्या राज्यांमध्ये शाळा बंद? वेळ बदलली का? येथे तपासा संपूर्ण माहिती

School Closed Today: आज भारताच्या विविध भागांमध्ये काही शाळा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत किंवा शाळांच्या वेळेत बदल करण्यात आले आहेत. थंडी, मेळे, मोठे कार्यक्रम किंवा गर्दी व्यवस्थापन यामुळे काही ठिकाणी शाळा नियमित वेळेने सुरू नाहीत..पालक आणि विद्यार्थी त्यांच्या जिल्ह्यातील शाळांचे अपडेट्स तपासत राहावे. जेणेकरून कोणत्याही अडचणीशिवाय मुलांना शाळेत पाठवता येईल. चला तर पाहूया आज कोणत्या राज्यांमध्ये शाळा बंद आहेत आणि कुठे वेळेत बदल झाला आहे..CBSE Admit Card 2026: सीबीएसई बोर्डाच्या दहावी–बारावी परीक्षांचे हॉल तिकिटे उपलब्ध; डाउनलोड कसे व कुठून करायचे? जाणून घ्या.प्रयागराजप्रयागराजमध्ये सध्या माघ मेळा सुरू आहे. मकर संक्रांती, मौनी अमावस्या आणि माघ मेळ्यातील प्रचंड गर्दी लक्षात घेऊन प्रशासनाने इयत्ता ८वी पर्यंतच्या सर्व सरकारी व खासगी शाळा १६ ते २० जानेवारी २०२६ पर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. आज, २० जानेवारी २०२६ शाळा बंद राहणार आहेत. ही सुट्टी थंडीमध्ये नाही तर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी, गर्दी नियंत्रणासाठी आहे. उत्तर प्रदेशातील इतर भागांमध्ये शाळा सुरू आहेत, परंतु काही ठिकाणी वेळ बदलण्यात आले आहेत..पंजाबपंजाबमध्ये थंडीमुळे शाळा उशिरा सुरू होण्याचे आदेश होते, परंतु आता परिस्थिती स्थिर झाली आहे. १९ जानेवारीपासून शाळा सुरू आहेत, परंतु थंडीपासून संरक्षणासाठी वेळेत बदल करण्यात आले आहेत.प्राथमिक शाळा: सकाळी १० ते दुपारी ३ वाजेपर्यंतउच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा: सकाळी १० ते २ किंवा ३.३० या बदलांचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आहे.पुणेपुण्यात आज "पुणे ग्रँड टूर २०२६" नामक आंतरराष्ट्रीय सायकलिंग स्पर्धा पार पडत आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या आदेशानुसार, सायकलिंग मार्गावर किंवा त्यासोबतच्या भागातील सर्व शाळांना आज सुट्टी जाहीर केली आहे. कारण: रस्ते बंद, वाहतूक कोंडी आणि विद्यार्थ्यांची सुरक्षा. स्पर्धेच्या मार्गापासून दूर असलेल्या शाळा मात्र नेहमीप्रमाणे सुरू आहेत..Weekly Love Horoscope Marathi: या आठवड्यात कोणाची लव्ह लाईफ चमकणार? जाणून घ्या साप्ताहिक राशिभविष्य.दिल्ली- एनसीआर आणि इतर राज्येदिल्ली एनसीआरमध्ये शाळा सामान्य सुरू आहेत, परंतु नोएडामध्ये काही शाळा उशिरा सुरू झाल्या आहेत किंवा वेळ बदलण्यात आली आहे. बिहारमध्ये १९ जानेवारीपासून सर्व शाळा पूर्णपणे सुरू झाल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.