By

अमरावती जिल्ह्यातून एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. एका शिक्षकाने विद्यादानाचे कार्य सोडून विद्यार्थ्यांना शाळेला सुट्टी असल्याचे सांगितले. तसेच दारू पिऊन खुर्चीवर झोपला आणि दारुच्या नशेत तिथेच लघूशंका केली. सध्या त्याचा व्हिडीओ व्हायरल होताना दिसत आहे.(school teacher drunked in sleep in school in dharni viral video)

मिळालेल्या माहितीनुसार, व्हायरल झालेला हा व्हिडिओ धारमी तालुक्यातील कारकरमल येथील जिल्हा परिषद शाळेतील आहे. व्हिडिओत शाळेतील शिक्षक दारू पिऊन वर्गात विचित्र अवस्थेत झोपी गेला आहे. त्याचवेळी आपल्याला ऑफ प्रेड मिळाला म्हणून वर्गातील मुलंही धिंगाणा घालताना दिसत आहेत.

अशातच एक व्यक्ती वर्गात येतो आणि या मद्यपी शिक्षकाला जागी करतो. इतकंच नाही तर, तो त्याला प्रश्न देखील विचारतो. त्यानंतर हा शिक्षक वर्गातील हलत-डुलतच बाहेर जातो. धक्कादायक बाब म्हणजे या शिक्षिकाने चक्क जीन्समध्येच लघुशंकाही केलेली असते.