शहादा शहरातील वृंदावन नगर परिसरात पहाटेच्या सुमारास घडलेल्या एका अनपेक्षित प्रकारामुळे नागरिकांची चांगलीच धावपळ उडाली. पहाटे साडेतीन वाजण्याच्या सुमारास घरांचे दरवाजे जोरजोरात वाजू लागल्याने परिसरात दरोडेखोर शिरल्याची भीती पसरली. अचानक झालेल्या या प्रकारामुळे संपूर्ण कॉलनीतील नागरिक जागे झाले. काही वेळातच परिसरात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. नागरिकांनी सतर्क होत एकमेकांना माहिती दिली, तर घटनेची गंभीरता लक्षात घेऊन पोलिसांनाही पाचारण करण्यात आले. मात्र, जवळपास तासभर सुरू असलेल्या शोधमोहिमेनंतर समोर आलेले कारण ऐकून सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला..पहाटे साडेतीनला दरवाजे वाजू लागलेमिळालेल्या माहितीनुसार, वृंदावन नगर परिसरात पहाटे सुमारे साडेतीन वाजता अचानक काही घरांचे दरवाजे जोरजोरात वाजवले जाऊ लागले. मध्यरात्रीची शांतता भंग करणाऱ्या या आवाजामुळे घरातील नागरिकांची झोप उडाली. सुरुवातीला नेमके काय घडत आहे, याचा कोणालाही अंदाज येत नव्हता. मात्र, परिसरात दरोडेखोर घुसल्याची चर्चा सुरू झाल्यानंतर नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.एकाच वेळी अनेक घरांचे दरवाजे वाजवले जात असल्याने हा प्रकार गंभीर असल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली. त्यामुळे कॉलनीतील अनेक रहिवासी जागे झाले. पहाटेच्या वेळी घडलेल्या या प्रकारामुळे परिसरात एकच गोंधळ उडाला..8th Pay Commission: ३० हजारांऐवजी १५ लाख रुपये मिळणार? ८व्या वेतन आयोगाबाबत मोठी अपडेट, ७३ प्रस्ताव सादर... .दरोडेखोरांच्या भीतीने पोलिसांना पाचारणपरिसरात दरोडेखोर आल्याची शक्यता व्यक्त होताच नागरिकांनी पोलिसांना घटनेची माहिती दिली. त्यानंतर पोलिसांनीही तातडीने परिसरात धाव घेतली. संभाव्य दरोडेखोरांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांकडून शोधमोहीम सुरू करण्यात आली. नागरिक आणि पोलिस अशा दोघांचीही पहाटेच्या वेळी धावपळ सुरू झाली.तब्बल एक तास परिसरात शोध घेतला जात होता. दरवाजे वाजवणारा नेमका कोण आहे, तो कुठे आहे आणि नागरिकांना त्रास देण्यामागचे कारण काय, याचा शोध घेतला जात होता. दरोडेखोरांच्या भीतीने जागे झालेल्या नागरिकांमध्ये या काळात संभ्रमाचे वातावरण होते..रसगुल्ल्याच्या डब्यात अडकले होते बोक्याचे डोके!मात्र, अखेर या संपूर्ण प्रकारामागचे कारण समोर आल्यानंतर दरोडेखोरांच्या चर्चेला वेगळेच वळण मिळाले. परिसरात दहशत निर्माण करणारा कोणताही दरोडेखोर नव्हता, तर एका बोक्याच्या डोक्यात रसगुल्ल्याचा डबा अडकला होता. डोक्यात अडकलेला हा डबा बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करताना त्याच्याकडून दरवाजे वाजवले जात होते..या अनपेक्षित प्रकारामुळे पहाटेपासून सुरू असलेली नागरिकांची धावपळ आणि पोलिसांची शोधमोहीम अखेर संपली. दरोडेखोर आल्याच्या भीतीने संपूर्ण कॉलनी जागी झाली होती; मात्र प्रत्यक्षात रसगुल्ल्याच्या डब्यात डोके अडकलेल्या बोक्यामुळे हा सगळा गोंधळ उडाला होता. पहाटे साडेतीन वाजता सुरू झालेल्या या घटनेचा शेवट मात्र अनपेक्षित ठरला..Supreme Court: हुंडा देण्याची ऐपत नसणे म्हणजे छळाचे आरोप खोटे ठरत नाहीत, पण...? सुप्रीम कोर्टाचे महत्त्वाचे निरीक्षण! हुंडा छळ प्रकरणात पती निर्दोष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.