Vidhan Sabha 2019 : 'बीडमधून शरद पवार जरी उभे राहिले तरी निवडून येणार नाहीत'

नाशिक : भारतीय जनता पक्षामध्ये इन्कमिंग वाढल्याने धास्तावलेल्यांनी बीडमधून राजकारणाची सुरवात केली, पण तुम्ही उभे राहिलात तरी बीड जिल्ह्यातील जनता कमळालाच मते देईल, असे मत राज्याच्या ग्रामविकासमंत्री आणि बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी व्यक्त केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महाजनादेश यात्रेचा समारोप आज (ता.19) नाशिकमध्ये झाला त्यावेळी त्या बोलत होत्या. या समारोप यात्रे पंतप्रधान मोदी यांच्यासह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासह अन्य भाजपनेते उपस्थित होते. पंकजा मुंडे म्हणाल्या, आपल्यायला राष्ट्रवादी मुक्त महाराष्ट्र करायचा असून खोटी स्वप्ने दाखवून जाती धर्माचे राजकारण करण्याचे काम बीड जिल्ह्यातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी केले. काँग्रेस हा धर्मांध पक्ष आहे, त्यांचे बगलबच्चे राष्ट्रवादीवाले जातीची विषारी बीजे पेरली असल्याचेही त्या म्हणाल्या. माणसाला अडवून माणसांचीच राष्ट्रवादीने काँग्रेसने जिरवली असल्याचा आरोपही पंकजा मुंडे यांनी यावेळी केला.

