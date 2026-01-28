महाराष्ट्र बातम्या

Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवारांच्या निधनावर शरद पवारांची पहिली प्रतिक्रिया; ''हा निव्वळ अपघात...''

Sharad Pawar Reaction: अजित पवारांचं विमान अपघातामध्ये निधन झालं, त्यानंतर शरद पवार यांनी सायंकाळी माध्यमांना आपली प्रतिक्रिया दिली.
संतोष कानडे
Ajit Pawar Death: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर शरद पवार यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. ''एक कर्तृत्ववान नेता हरपला, हे नुकसान कधीही भरुन निघू शकणार नाही'' अशा शब्दांमध्ये शरद पवार बोलत होते.

