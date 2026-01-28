Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवारांच्या निधनावर शरद पवारांची पहिली प्रतिक्रिया; ''हा निव्वळ अपघात...''

Ajit Pawar Death: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर शरद पवार यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. ''एक कर्तृत्ववान नेता हरपला, हे नुकसान कधीही भरुन निघू शकणार नाही'' अशा शब्दांमध्ये शरद पवार बोलत होते. .शरद पवार पुढे म्हणाले की, हा निव्वळ अपघात आहे.. याच्यात कुणीही राजकारण आणू नका. या घटनेमुळे झालेलं नुकसान कधीही भरु शकणार नाही. कर्तृत्ववान नेता हरपल्याने मोठं नुकसान झाल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. बुधवारी सायंकाळच्या दरम्यान ते माध्यमांशी बोलत होते..काय म्हणाले शरद पवार?हा खूप मोठा धक्का आहेमहाराष्ट्राचं जे नुकसान झालंय ते भरून निघणार नाही यामध्ये कुठलेही राजकारण नाही हा निव्वळ अपघात आहेया घटनेचं कोणीही राजकारण करू नका.Ajit Pawar: कुटुंबियांना भेटताच अश्रुंचा बांध फुटला, सुप्रिया सुळेंसह सुनेत्रा पवारांनी हंबरडाच फोडला; काळीज पिळवटून टाकणारा व्हिडिओ समोर.दरम्यान, हे बोलताना शरद पवार यांना दम भरत होता. चार वाक्यांमध्येच त्यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली. उद्या दि. २९ जानेवारी रोजी सकाळी ११ वाजता अजित पवारांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह उपस्थित राहतील, अशी सूत्रांची माहिती आहे..Ajit Pawar Death News LIVE Updates : अजित पवारांच्या विमान अपघातातील विमानाचा ब्लॅक बॉक्स सापडला.महाराष्ट्र हळहळलाबुधवारी सकाळी पावणे नऊ वाजता अजित पवारांचं विमान बारामती विमानतळावर लँड होऊ शकलं नाही. जवळपासच ते क्रॅश झालं. लँडिंगवेळी काहीतरी तांत्रिक बिघाड झाल्याचा संशय आहे. केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री नायडू या प्रकरणाची चौकशी होणार असल्याचं सांगितलं. मात्र कामाचा माणूस गेल्याने संपूर्ण महाराष्ट्र आणि देश शोकसागरात बुडाला आहे. महाराष्ट्राची कधीही न भरुन निघणारी हानी झाल्याच्या भावना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलून दाखवल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.