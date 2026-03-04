महाराष्ट्र बातम्या

Sharad Pawar: निर्णय झाला! काँग्रेसचं शरद पवारांच्या नावाला समर्थन; एका जागेवरुन 'या' नेत्यांमध्ये सुरु होती रस्सीखेच

Congress Backs Sharad Pawar for Rajya Sabha’s Seat: राज्यसभेच्या सात जागांसाठी 16 मार्चला मतदान होणार आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा गुरुवारी शेवटचा दिवस असून भाजपने आपल्या दोन याद्या जाहीर केल्या आहेत.
Rajyasabha Election: राज्यसभेच्या सातव्या जागेसाठी शरद पवार यांच्या नावावर अखेर शिक्कामोर्तब झालं आहे. काँग्रेसने शरद पवारांच्या नावाला समर्थन दिलं असून ते आता महाविकास आघाडीचे अधिकृत उमेदवार असतील.

