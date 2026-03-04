Sharad Pawar: निर्णय झाला! काँग्रेसचं शरद पवारांच्या नावाला समर्थन; एका जागेवरुन 'या' नेत्यांमध्ये सुरु होती रस्सीखेच

Rajyasabha Election: राज्यसभेच्या सातव्या जागेसाठी शरद पवार यांच्या नावावर अखेर शिक्कामोर्तब झालं आहे. काँग्रेसने शरद पवारांच्या नावाला समर्थन दिलं असून ते आता महाविकास आघाडीचे अधिकृत उमेदवार असतील..ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचे सरटिचणीस रमेश चेन्नीथला यांनी पीटीआयशी बोलतताना शरद पवारांना पक्षाने समर्थन दिल्याचं म्हटलं आहे. राज्यसभेच्या सात जागांसाठी 16 मार्चला मतदान होणार आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा गुरुवारी शेवटचा दिवस असून भाजपने आपल्या दोन याद्या जाहीर केल्या आहेत..Wani News : चैत्रोत्सवापूर्वी कळस विराजमान होणार का? सप्तशृंगगडावर नव्या आणि जुन्या विश्वस्तांच्या पेचात सोहळा लांबणीवर.महाविकास आघाडीचे उमेदवार म्हणून आता शरद पवार ही निवडणूक लढवणार आहेत. शिवसेनेचा उमेदवार बुधवारी रात्री जाहीर होणार असून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा एक उमेदवार यापूर्वीच जाहीर झालेला आहे..Iran Israel War : रायगडचे 20 नागरिक आखाती देशांत अडकले; मायदेशी परतण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे साकडे.शरद पवारांना मिळालेल्या जागेसाठी काँग्रेसकडून बाळासाहेब थोरात, शिवसेना ठाकरे गटाकडून प्रियंका चतुर्वेदी, राजन विचारे, विनायक राऊत यांच्या नावाची चर्चा होती. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाकडून शरद पवार यांचे नाव पुढे आलं होतं. काँग्रेसच्या भूमिकेकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलेलं होतं. शेवटी काँग्रेसने शरद पवारांना समर्थन दिलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.