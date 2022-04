अपेक्षाभंग झाल्यानंच भाजप महाआघाडीवर दबाव आणतंय: शरद पवार | Sharad Pawar Press Conferance

सामाजिक ऐक्य संकटात येऊ नये हीच मला चिंता आहे. प्रश्न सोडवणे ही आपली परंपरा आहे, असं वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटले आहे. समाजिक ऐक्य संकटात येऊ नये हीच चिंता मला आहे. आज जळगाव येथे विविध विषयांवर भाष्य करताना त्यांनी भाजपवर निशाणा साधला.

यावेळी ते म्हणाले, "राज ठाकरे आता हिंदुत्वाच्या मार्गाने जात असताना दिसत आहेत. एखादी व्यक्ती सोडली तर असं राजकारण करा, असं म्हणणारा मला पक्ष मला दिसत नाही. राज ठाकरेंनी हिंदुत्वाच्या मार्गाने जाण्याचं ठरवलं आहे, त्यांची भुमिका त्यांनी घ्यावी मात्र त्यामुळे सामाजिक ऐक्य धोक्यात येऊ नये, याची काळजी घ्यावी." (Sharad Pawar's criticism of Raj Thackeray and BJP: Social unity should not be endangered)

एखादी टोकाची भुमिका घेऊन पुढे जाणाऱ्या एखाद्या व्यक्तीला केंद्रातील पक्षाने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समर्थन द्यावे याची काळजी वाटते. यामुळे सामाजिक ऐक्य धोक्यात येईल की काय याची चिंता वाटते. काहीही झालं तरी महाराष्ट्र एकसंध ठेवला पाहिजे, सर्व धर्म, जाती, भाषा यांमध्ये सामजस्य असले पाहिजे. याला पोषक भुमिका घेण्याची महाराष्ट्राची परंपरा आहे. त्यापासून दूर जाऊ की काय अशी परिस्थिती आहे.

देशात सध्या केंद्र सरकारच्या एजन्सीचा वापर महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालमध्ये मोठ्या प्रमाणात केला जातो. केंद्रातील पक्षाला काहीही करून येथील सत्ता हवी आहे. परंतु त्यांचा अपेक्षा भंग झाला. त्यामुळे येथे हस्तक्षेप करून येथील सत्ता हातात घेण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत.

ज्यांचा अपेक्षाभंग झाला ते राज्य ताब्यात कसं घेता येईल यामागे भाजपा लागले आहेत, असा टोला त्यांनी लगावला आहे. राज्यात केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर सुरू आहे, असा आरोपही शरद पवार यांनी केला आहे.

